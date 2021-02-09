Боранбаев рассказал, на каких условиях производят вакцину "Спутник V" в Казахстане

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Reanimator 09 Февраля 2021 в 20:35:31
"На самом деле мы вакцинами не занимаемся. Мы завод, который выпускает очень высокотехнологичные биологические лекарства, связанные с болезнью крови, раком, лейкемией и так далее. Это редкие заболевания, которые тем не менее есть в Казахстане. И мы просто обеспечиваем площадку, чтобы доступ был у наших граждан к этим лекарствам.
Когда фонд проверил все заводы, они вернулись к нам с предложением, потому что на сегодня только наш завод готов к производству этой вакцины. После этого были переговоры. Было принято решение. Мы по дорожной карте определили технологию выпуска вакцины на нашем заводе, подписали договор на два миллиона доз с Министерством здравоохранения. Сейчас происходит адаптация этого лекарства, мы планируем к концу месяца, 27 февраля, уже передать первую партию - 90 тысяч", - сказал Кайрат Боранбаев во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса с участием СМИ.
Генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон подчеркнул, что предприятие не с первого раза согласилось на производство вакцины.
"Они искали площадку, где можно локализовать производство. Приехали и к нам. На тот момент мы изучили документацию, речь шла о полном цикле производства. Мы тогда отказались, потому что нужно было строить участок, покупать оборудование. Все остальные заводы тоже отказались. Позже РФПИ и Минздрав вышли к нам второй раз и предложили локализовать только второй этап - производство готовой формы вакцины из субстанции. Биотехнологический синтез вакцины происходит в России, а узкий технологический этап предложили нам", - пояснил гендиректор КФК Сергей Барон.
По его словам, в России существует дефицит мощностей для технологического процесса. Все усилия направлены на производство вакцины для россиян. Поэтому передача этого этапа в КФК позволит Казахстану быстрее получить вакцины.
Кайрат Боранбаев отметил, что как таковых условий со стороны России нет.
"Есть контракт с "СК-Фармацией", они приняли нашу площадку. Мы прошли адаптацию, это постоянный контроль, потому что наш завод - это завод в заводе. Там мы утилизируем до тысячи частиц в воздухе. Если хоть одна попадет (в продукт. - Прим.), у нас завод автоматически останавливается. Поэтому мы прошли все тесты, которые были для выдачи этой вакцины. Часть партии отправляем в Россию на проверку, в Казахстане Минздрав занимается этим.
По стоимости я не могу сказать, потому что это межправительственное соглашение. Мы в нем не участвуем и ответить на него не можем", - ответил совладелец фармкомплекса.
По его словам, дополнительные затраты для выпуска вакцины были небольшими.
"Холодильники и обучение - небольшие затраты. Министерство здравоохранения нам очень много помогало, они обеспечили все регионы дополнительным холодильным оборудованием, потому что условия хранения - минус 20 градусов. Стандарты очень важны. При любой неправильной доставке она (вакцина. - Прим.) сразу утилизируется", - добавил Боранбаев.
Также он сообщил, что одним из акционеров компании является гражданин России Виктор Харитонин (председатель совета директоров российского "Фармстандарта". - Прим.).
"А было ли такое, что российский акционер лоббировал идею о выборе завода?" - поинтересовались журналисты.
"Нет. Это не мы приняли решение получить этот контракт. Это Министерство здравоохранения само совместно с фондом проводило анализ на возможность. Для нас это выгодно, потому что мы не ждем вакцину из России, мы ее сами будем производить. Она полностью будет соответствовать тем стандартам, которые есть в России, ничем не отличается. На нас ложатся только затраты по переупаковке, чтобы было описание на казахском языке, и транспорт. Цена вакцины будет соответствовать цене в России. По соглашению она соответствует российской цене. (...)
Во-первых, для нас это социальный проект. Вакцина не является маржинальной продукцией. Почему этим бизнесом никто в Казахстане не занимается? Потому что он не такой маржинальный для бизнеса. Но мы тоже живем в этом обществе и понимаем, что происходит. По-моему, последние полтора года только о вакцине и говорят", - ответил Кайрат Боранбаев.
Он отметил, что действующий контракт рассчитан на производство двух миллионов доз. На продолжение работы контракта нет. Но, по его словам, комплекс продолжит производство вакцины, если к ним обратятся снова.
Кроме того, Кайрат Боранбаев сообщил, что комплекс готов к выпуску казахстанских вакцин, если такие предложения поступят.
Казахстанский бизнесмен также заявил, что не встречался ни с кем из правительства страны для переговоров по выпуску вакцины.
"На самом деле я ни с кем из правительства не встречался. Были телефонные разговоры с министром Алексеем Цоем (министр здравоохранения. - Прим.), на завод приезжал премьер-министр, мы беседовали на эту тему. У нас есть гендиректор Сергей Барон, который занимается этим вопросом, входит в рабочую группу, где вопросы решаются на уровне правительства", - сказал Боранбаев.
Бизнесмен рассказал, что будет вакцинироваться от коронавируса, но у него пока достаточно антител.
"Я переболел в марте очень сильно. Но свою маму уже вакцинировал "Спутником". Она себя прекрасно чувствует", - добавил он.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/boranbaev-rasskazal-kakih-usloviyah-proizvodyat-vaktsinu-428471/
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