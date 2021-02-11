Награда находит зелёных героев

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danilov 11 Февраля 2021 в 10:06:45
Миллионы его солнечных панелей покрыты снегом и льдом, а затаившая морозная погода заставляет 30 000 ветряных турбин абсолютно ничего не делать. [Примечание: не забывайте о постоянной подаче электричества из сети, которую эти штуки сжигают, нагревая свои внутренние устройства, чтобы они не замерзли!]
Несмотря на то, что за последние 20 лет они были объектом ужаса и очернения, сейчас угольные электростанции Германии ценятся за то, чем они являются: по-настоящему значимые источники выработки электроэнергии, доступные по запросу в любую погоду. С общенациональным затемнением в мгновение ока одержимость немцев ненадежным ветром и солнечной энергией похожа на бомбу замедленного действия, готовую взорваться.
Германия сейчас находится в разгар зимы. На большей части страны выпадал значительный снегопад, а это означает, что солнечные батареи часто покрываются снегом и, таким образом, становятся бесполезными. Даже без снежного покрова, затянувшееся на несколько недель пасмурное небо не позволяет получить сколько-нибудь заметную солнечную энергию.
Более того, этой зимой было много продолжительных безветренных периодов, и поэтому в Германии ок. 30 000 ветряных турбин в основном вышли из строя. В мире, на 100% зависящем от зеленой энергии, это будет означать почти 100% темноту дома.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Популистские заявления о "зеленой энергетике" столкнулись с реальностью.
Для сравнения в прошлую зиму пару раз немного шёл снег но тут же таял почти весь и температура стабильно выше нуля даже по ночам.
В Москве все ТЭЦ пашут на максимальных оборотах. В Европе в первых числах февраля все хранилища газа были пустыми на 50—60%, а Газпром несмотря на это не торопится увеличивать поставки придерживая исполнение запросов на весну осень.
Вообщем очень хорошая погода и атмосфера складывается что бы из голов выветривалась всякая муть про «ЗИМНЕБУДЕТ»