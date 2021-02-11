Состоялся испытательный полёт единственного Boeing 737 MAX в Казахстане

Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.

Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.

В том и проблема, что пилоты все сделали, как учили, а электроника только усугубляла ситуацию, шансов у них не было.

Если нос судна продолжает подниматься вверх, вмешивается автоматизированная система и опускает его вниз, при необходимости перехватывая у пилота ручное управление. MCAS предназначена именно для этого. Она вооружена и готова к бою при условии соблюдения двух критериев: закрылки убраны (а они выдвинуты только при взлёте и посадке) и самолёт находится в состоянии ручного управления (не автопилота). При соблюдении этих условий система срабатывает, когда аэродинамическая величина, называемая углом атаки (angle of attack, AoA) поднимается до диапазона опасных значений.