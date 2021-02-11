Состоялся испытательный полёт единственного Boeing 737 MAX в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Февраля 2021 в 10:44:26
( 194.79Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.02.2021 в 11:15:24 # 771811
зря...
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Цитата: Hairless от 11.02.2021 06:49:40
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.
Цитата: kubik от 11.02.2021 07:21:46
Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.
Цитата: Hairless от 11.02.2021 06:49:40
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.
больше шансов угробиться по дороге в аэропорт...
alpha_portal 11.02.2021 в 15:00:39 # 771834
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
С ним в порядке мне лететь некуда и незачем, и не на что
Цитата: Zoggyla от 11.02.2021 08:36:19
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.
В том и проблема, что пилоты все сделали, как учили, а электроника только усугубляла ситуацию, шансов у них не было.
Цитата: kubik от 11.02.2021 07:21:46
Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.
Цитата: Hairless от 11.02.2021 06:49:40
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.
Ну да, те косяки, что привели к катастрофам, исправили.
Но ведь остальной софт писали те же самые индийские программеры на аутсорсе.
Какие косяки там еще не найдены - никто не знает.
Цитата: kubik от 11.02.2021 09:30:17Да,ну! Что это за калымага не которой нельзя полностью переключиться на ручное управление. Епаный ИИ?
В том и проблема, что пилоты все сделали, как учили, а электроника только усугубляла ситуацию, шансов у них не было.
Цитата: Zoggyla от 11.02.2021 08:36:19
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.
В том и проблема, что пилоты все сделали, как учили, а электроника только усугубляла ситуацию, шансов у них не было.
Если нос судна продолжает подниматься вверх, вмешивается автоматизированная система и опускает его вниз, при необходимости перехватывая у пилота ручное управление. MCAS предназначена именно для этого. Она вооружена и готова к бою при условии соблюдения двух критериев: закрылки убраны (а они выдвинуты только при взлёте и посадке) и самолёт находится в состоянии ручного управления (не автопилота). При соблюдении этих условий система срабатывает, когда аэродинамическая величина, называемая углом атаки (angle of attack, AoA) поднимается до диапазона опасных значений.
насколько я понял mcas не отключается даже при ручном управлении
плюс неправильные показания датчиков
Цитата: Dimmon от 11.02.2021 11:21:19
Quote:
насколько я понял mcas не отключается даже при ручном управлении
плюс неправильные показания датчиков
Quote:
Если нос судна продолжает подниматься вверх, вмешивается автоматизированная система и опускает его вниз, при необходимости перехватывая у пилота ручное управление. MCAS предназначена именно для этого. Она вооружена и готова к бою при условии соблюдения двух критериев: закрылки убраны (а они выдвинуты только при взлёте и посадке) и самолёт находится в состоянии ручного управления (не автопилота). При соблюдении этих условий система срабатывает, когда аэродинамическая величина, называемая углом атаки (angle of attack, AoA) поднимается до диапазона опасных значений.
насколько я понял mcas не отключается даже при ручном управлении
плюс неправильные показания датчиков
отключается