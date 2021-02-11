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Наука и техника
Состоялся испытательный полёт единственного Boeing 737 MAX в Казахстане
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danilov 11 Февраля 2021 в 10:44:26

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  alpha_portal 11.02.2021 в 11:15:24   # 771811
В жизни не полечу на этом максе.
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  htmaker 11.02.2021 в 12:00:04   # 771815
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  DuMoH 11.02.2021 в 12:11:19   # 771816
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  Hairless 11.02.2021 в 12:49:40   # 771822
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
Цитата: alpha_portal от 11.02.2021 05:15:24
В жизни не полечу на этом максе.
А что с ним не так?

ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.
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  kubik 11.02.2021 в 13:21:46   # 771826
Цитата: Hairless от 11.02.2021 06:49:40
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
Цитата: alpha_portal от 11.02.2021 05:15:24
В жизни не полечу на этом максе.
А что с ним не так?

ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.

Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.
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  Zoggyla 11.02.2021 в 14:36:19   # 771831
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.
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  DuMoH 11.02.2021 в 14:55:34   # 771833
Цитата: kubik от 11.02.2021 07:21:46
Цитата: Hairless от 11.02.2021 06:49:40
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
Цитата: alpha_portal от 11.02.2021 05:15:24
В жизни не полечу на этом максе.
А что с ним не так?

ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.

Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.

больше шансов угробиться по дороге в аэропорт...
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  alpha_portal 11.02.2021 в 15:00:39   # 771834
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  kubik 11.02.2021 в 15:30:17   # 771837
Цитата: Zoggyla от 11.02.2021 08:36:19
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.

В том и проблема, что пилоты все сделали, как учили, а электроника только усугубляла ситуацию, шансов у них не было.
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  Hairless 11.02.2021 в 16:27:12   # 771838
Цитата: kubik от 11.02.2021 07:21:46
Цитата: Hairless от 11.02.2021 06:49:40
Цитата: htmaker от 11.02.2021 06:00:04
Цитата: alpha_portal от 11.02.2021 05:15:24
В жизни не полечу на этом максе.
А что с ним не так?

ЕМНИП, еще трех лет не прошло, как нае@нулись подряд два серийных 737MAX из-за кривого софта в бортовой системе управления.
Вместе с пассажирами.

Теперь-то уже можно не бояться, за два года простоя софт выровняли и рекомендаций понаписали, угробиться на старом проверенном,но плохо обслуживаемым лайнере шансов гораздо больше.

Ну да, те косяки, что привели к катастрофам, исправили.
Но ведь остальной софт писали те же самые индийские программеры на аутсорсе.
Какие косяки там еще не найдены - никто не знает.
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  Zoggyla 11.02.2021 в 16:30:51   # 771839
Цитата: kubik от 11.02.2021 09:30:17
Цитата: Zoggyla от 11.02.2021 08:36:19
Подумаешь, пару раз прогобеспеч отказал. Пилоты, выходит, просто неграмотные, по компу учились.

В том и проблема, что пилоты все сделали, как учили, а электроника только усугубляла ситуацию, шансов у них не было.
Да,ну! Что это за калымага не которой нельзя полностью переключиться на ручное управление. Епаный ИИ?
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  Dimmon 11.02.2021 в 17:21:19   # 771844
Quote:
Если нос судна продолжает подниматься вверх, вмешивается автоматизированная система и опускает его вниз, при необходимости перехватывая у пилота ручное управление. MCAS предназначена именно для этого. Она вооружена и готова к бою при условии соблюдения двух критериев: закрылки убраны (а они выдвинуты только при взлёте и посадке) и самолёт находится в состоянии ручного управления (не автопилота). При соблюдении этих условий система срабатывает, когда аэродинамическая величина, называемая углом атаки (angle of attack, AoA) поднимается до диапазона опасных значений.


насколько я понял mcas не отключается даже при ручном управлении
плюс неправильные показания датчиков
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  DuMoH 11.02.2021 в 17:47:53   # 771846
Цитата: Dimmon от 11.02.2021 11:21:19
Quote:
Если нос судна продолжает подниматься вверх, вмешивается автоматизированная система и опускает его вниз, при необходимости перехватывая у пилота ручное управление. MCAS предназначена именно для этого. Она вооружена и готова к бою при условии соблюдения двух критериев: закрылки убраны (а они выдвинуты только при взлёте и посадке) и самолёт находится в состоянии ручного управления (не автопилота). При соблюдении этих условий система срабатывает, когда аэродинамическая величина, называемая углом атаки (angle of attack, AoA) поднимается до диапазона опасных значений.


насколько я понял mcas не отключается даже при ручном управлении
плюс неправильные показания датчиков

отключается
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