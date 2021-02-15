▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Наука и техника
Вечная энергия. Замкнутый ядерный топливный цикл
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 15 Февраля 2021 в 16:14:55
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Skype
15.02.2021 в 20:36:26
# 772085
Где таких спецов готовят???
поощрить
|
покарать
Ал
15.02.2021 в 20:50:42
# 772089
Цитата:
Skype
от
15.02.2021 14:36:26
Где таких спецов готовят???
К примеру, в Томске. В частности, ТГУ, ТПУ..
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь