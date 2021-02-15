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Наука и техника
Вечная энергия. Замкнутый ядерный топливный цикл
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danilov 15 Февраля 2021 в 16:14:55
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  Skype 15.02.2021 в 20:36:26   # 772085
Где таких спецов готовят???
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  Ал 15.02.2021 в 20:50:42   # 772089
Цитата: Skype от 15.02.2021 14:36:26
Где таких спецов готовят???

К примеру, в Томске. В частности, ТГУ, ТПУ..
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