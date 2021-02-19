К причинам роста стоимости производства полупроводников добавился дефицит гелия

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danilov 21 Февраля 2021 в 11:16:27
Корейское издание The Elec сообщает о высоком спросе на технический гелий, который является критически важным компонентом в системах охлаждения полупроводниковых производств. В условиях пандемии добыча гелия снизилась, что привело к дефициту и росту цен. В Корее только за 2020 год закупочные цены увеличились практически наполовину и это еще не предел.
Со ссылкой на инсайдеров отрасли отмечается, что Китай и Тайвань, где сосредоточено множество полупроводниковых фабрик, продолжают увеличивать заказы на гелий. В Корее пока достаточно текущих объемов поставок, но в конечном итоге стоимость продукции все равно продолжит расти.
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=11209
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