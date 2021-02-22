 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
ЮАРская и Бразильская мутации значительно снижают эффективность мРНК-вакцин Пфайзер и Модерна
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Февраля 2021 в 21:45:48

719x688
( 178.29Кб)

730x714
( 217.68Кб)

743x442
( 86.22Кб)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v1

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc210217
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.02.2021 в 22:42:42   # 772537
Совершенно ясные и понятные картинки!
поощрить (1) | покарать
  kubik 22.02.2021 в 23:01:21   # 772539
В мире уже разработали в районе 100 вариантов вакцины, основанные на разных принципах, подберут нужную которая будет работать. Это как с гриппом, каждый год будут выпускать на наиболее вероятный вариант вируса. Ключевое в вакцинах то , что радикально снижается вероятность тяжелой формы болезни.
А так вирус довольно изменчив.
Как только попривыкнут к нему ажиотаж на эту тему спадет.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь