ЮАРская и Бразильская мутации значительно снижают эффективность мРНК-вакцин Пфайзер и Модерна
danilov 22 Февраля 2021 в 21:45:48
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc210217
Совершенно ясные и понятные картинки!
В мире уже разработали в районе 100 вариантов вакцины, основанные на разных принципах, подберут нужную которая будет работать. Это как с гриппом, каждый год будут выпускать на наиболее вероятный вариант вируса. Ключевое в вакцинах то , что радикально снижается вероятность тяжелой формы болезни.
А так вирус довольно изменчив.
Как только попривыкнут к нему ажиотаж на эту тему спадет.