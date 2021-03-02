Eni построит солнечную электростанцию в Туркестанской области Общая стоимость проекта - 12 млрд тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 04 Марта 2021 в 18:41:59
«В регионе есть все возможности для развития альтернативных видов энергии, активного внедрения технологий, использующих солнечную и ветровую энергию. Модернизация и развитие источников электроэнергии - одно из приоритетных направлений экономики региона. В Туркестанской области наблюдается дефицит электроэнергии в 320 МВт. В связи с этим для нужд области на сегодняшний день реализовано 10 инвестиционных проектов в направлении строительства солнечных и гидроэлектростанций», - сказал заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев.
Электростанцию возводит ТОО Arm Wind - местное дочернее предприятие Eni, площадь СЭС составит 100 га. Компания построит более 100 тыс. фотоэлектрических панелей, подстанцию и воздушные линии электропередачи протяженностью 8 км. Станция выдаст первую электроэнергию в четвертом квартале текущего года. Полностью достроят станцию к началу 2022 года. «Новая электростанция позволит избежать выбросов парниковых газов более чем на 1,2 млн тонн в эквиваленте CO2 за весь срок службы электростанции. Напомним, в Туркестанской области ведется строительство 9 крупных солнечных электростанций и 6 гидроэлектростанций. Среди них ТОО Arm Wind, ТОО «Hevel Казахстан», ТОО KZT Solar. В этом году в Туркестанской области планируется строительство солнечных станций мощностью 120 МВт на сумму 52 млрд в тенге», - говорится в сообщении акимата области.
https://kapital.kz/economic/93919/eni-postroit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-turkestanskoy-oblasti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате