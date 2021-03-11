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Наука и техника
Билл Гейтс объявил о строительстве АЭС нового поколения
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danilov 11 Марта 2021 в 11:00:47
Американская компания Билла Гейтса TerraPower, занимающаяся разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне, совместно с GE Hitachi Nuclear Energy объявила о строительстве атомной электростанции (АЭС) нового поколения. Об этом сообщает портал Robot-review.com.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 11.03.2021 в 12:53:42   # 773828
Где начато строительство, не в Украине ли?
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  kubik 11.03.2021 в 13:14:07   # 773830
Для начала, они хотят построить не АЭС, а реактор работающий по данному принципу. От момента постройки реактора до постройки АЭС, в текущих реалиях проходит лет 15.
Идея очень здравая, использовать отработанное ядерное топливо повторно. Есть программа ООН, так называемые, задачи тысячелетия. Одна из которых обеспечение населения электроэнергией. На данный момент готовый проект для решения этой задачи есть только у РФ, это готовые электростанции с реакторами на быстрых нейтронах. Да и АЭС США не строили уже 17 лет, последняя была недостроенная АЭС для Китая, компания была признана банкротом.
Считай возрождают отрасль, приперло видать.
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