Билл Гейтс объявил о строительстве АЭС нового поколения

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danilov 11 Марта 2021 в 11:00:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
Идея очень здравая, использовать отработанное ядерное топливо повторно. Есть программа ООН, так называемые, задачи тысячелетия. Одна из которых обеспечение населения электроэнергией. На данный момент готовый проект для решения этой задачи есть только у РФ, это готовые электростанции с реакторами на быстрых нейтронах. Да и АЭС США не строили уже 17 лет, последняя была недостроенная АЭС для Китая, компания была признана банкротом.
Считай возрождают отрасль, приперло видать.