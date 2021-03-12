На дне Байкала разместили телескоп "Baikal-GVD"

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danilov 12 Марта 2021 в 21:37:31
При помощи этого инструмента ученые смогут проводить геофизические, гидрологические и лимнологические исследования, а также изучать эволюцию галактик и Вселенной.
Байкал выбрали для установки этого телескопа не случайно – для ловли нейтрино нужен большой объем максимально прозрачного вещества, которым выступает озерная вода. Также здесь телескоп защищен от различных фоновых процессов, сообщает РИА Новости.
Разработки нейтринного телескопа в нашей стране велись еще в СССР. Первую версию начали строить в 1990 году. Baikal-GVD – это новая, модифицированная версия. На его строительство потребовалось шесть лет. Свой вклад в работу над ним внесли не только российские исследователи, но также ученые из Словакии, Чехии, Польши.
Нейтринный телескоп представляет собой систему глубоководных станций и стальных тросов, которые держатся на якорях. Над ними находятся поплавки, поддерживающие гирлянду из станций в вертикальном положении. На тросах на расстоянии 15 метров друг от друга закреплены десятки оптических модулей. Также в систему входят электронные и гидроакустические модули.
Всё это оборудование позволит ученым исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Что, в свою очередь, даст ответы на вопросы о космической эволюции.
Также отмечается, что байкальский телескоп будет работать вместе с американским детектором IceCube, ловящим нейтрино на Южном полюсе. Это позволит сформировать мировую сеть для поиска источников нейтринного изучения на всей небесной сфере