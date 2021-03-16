Gilead $GILD и Merck $MRK объединились для работы над долгосрочным лечением ВИЧ
danilov 16 Марта 2021 в 09:59:05
Gilead Sciences, Inc. и Merck известные как MSD за пределами США и Канады, сегодня объявили, что у них есть заключили соглашение о совместной разработке и коммерциализации препаратов длительного действия для лечения ВИЧ, которые сочетают в себе исследуемый ингибитор капсида Gilead, ленакапавир, и исследуемый ингибитор транслокации нуклеозидной обратной транскриптазы, ислатравир, в схему из двух препаратов, которая потенциально может предоставить новый , эффективные варианты лечения для людей, живущих с ВИЧ.