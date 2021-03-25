Билл Гейтс хочет распылить миллионы тонн мела в стратосферу, чтобы замедлить глобальное потепление

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danilov 25 Марта 2021 в 11:33:51
Эксперты Гарвардского университета протестируют систему, отправив большой воздушный шар на 12 миль над шведским городом Кируна и сбросив миллионы тонн меловой пыли в стратосферу. Цель миссии стоимостью 3 миллиона долларов при поддержке миллиардера Билла Гейтса — заставить мел отклонить часть солнечного излучения, не дать ему упасть на поверхность и охладить планету.
Идея подверглась резкой критике с самого начала, а директор проекта Франк Койч даже назвал идею такого масштаба «ужасающей». Эксперты предупредили, что необычный метод может иметь катастрофические последствия для погодных систем, чего никто не может предсказать. При поддержке ряда частных спонсоров, включая Гейтса, испытательная миссия запускается из Швеции, поскольку они могут предложить запуск к концу этого лета.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9392641/Bill-Gates-wants-spray-millions-tonnes-CHALK-stratosphere.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Hairless от 25.03.2021 06:15:00запустить тыщу стратостатов, связанных оптоволоконными сетями, пусть отражают и трафик качают по планете.
А еще можно зеркальную пленку на орбиту и пусть отражает излучение обратно в космос
А еще можно зеркальную пленку на орбиту и пусть отражает излучение обратно в космос
Sr. Leonsio 25.03.2021 в 12:28:27 # 774884
Цитата: Konstant от 25.03.2021 06:22:04
А над Америкой слабо?
А над Америкой слабо?
Меловидный торнадо над Канзасом чудил
Билла Гейтса задумок сто коров загубил
Чешут репу ковбои, как теперь будем жить?
Ледниковый период может так наступить!
alpha_portal 25.03.2021 в 13:24:40 # 774891
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:59:20
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
Уже влияет. И давненько
Цитата: alpha_portal от 25.03.2021 07:24:40
Уже влияет. И давненько
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:59:20
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
Уже влияет. И давненько
alpha_portal 25.03.2021 в 13:50:31 # 774893
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 07:30:58
Цитата: alpha_portal от 25.03.2021 07:24:40
Уже влияет. И давненько
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:59:20
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
Уже влияет. И давненько
Ну откуда взялся парниковый эффект на земле? Ничего что мы сейчас живем в ледниковый период? Не совсем заметно да? Человек уже давно влияет ни климат на земле. Причем не в лучшую сторону. Так почему бы не начать влиять в лучшую сторону? Только на месте Билла, я бы вложился бы в экологическое производство электрокаров, чтобы снизить выбросы в атмосферу. Ну пусть и с мелом попробует. Конечно глобально он хрен че сделает, но соберет данные о влиянии этого метода.
В общем интузиазм в благиц намерениях он конечно похвален. Но это по моему мнению провальный проект. Как же тогда быть с электростанциями на солнечной энергии?
А так по факту реально он врятли много чтотсможет сделать. Часть Гренландии и Антарктики оттаяло и ничего нового не произошло, что раньше не происходило. Все теже катаклизмы +- в одно десятилетия больше, в другое меньше. Стало где то теплее, где то холоднее.
Реальные проблемы это алкоголь, табак, лекарства(все болезни помолодели лет так на 30-40), города загазованы и отравлены, употребялем в пищу в основном мусор и химию.
Вот это надо менять - на мой взгляд.