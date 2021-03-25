 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Билл Гейтс хочет распылить миллионы тонн мела в стратосферу, чтобы замедлить глобальное потепление
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Марта 2021 в 11:33:51
Первое испытание проекта по распылению миллионов тонн мела в стратосферу в попытке «затемнить солнце» и охладить Землю, может произойти в июне.





Эксперты Гарвардского университета протестируют систему, отправив большой воздушный шар на 12 миль над шведским городом Кируна и сбросив миллионы тонн меловой пыли в стратосферу. Цель миссии стоимостью 3 миллиона долларов при поддержке миллиардера Билла Гейтса — заставить мел отклонить часть солнечного излучения, не дать ему упасть на поверхность и охладить планету.





Идея подверглась резкой критике с самого начала, а директор проекта Франк Койч даже назвал идею такого масштаба «ужасающей». Эксперты предупредили, что необычный метод может иметь катастрофические последствия для погодных систем, чего никто не может предсказать. При поддержке ряда частных спонсоров, включая Гейтса, испытательная миссия запускается из Швеции, поскольку они могут предложить запуск к концу этого лета.





https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9392641/Bill-Gates-wants-spray-millions-tonnes-CHALK-stratosphere.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 25.03.2021 в 11:59:20   # 774874
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик
поощрить | покарать
  Hairless 25.03.2021 в 12:15:00   # 774878
А еще можно зеркальную пленку на орбиту и пусть отражает излучение обратно в космос
поощрить (1) | покарать
  htmaker 25.03.2021 в 12:17:48   # 774879
COVID19 это лишь малая часть программы по "заморозке" земли
поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 25.03.2021 в 12:18:02   # 774880
Цитата: Hairless от 25.03.2021 06:15:00
А еще можно зеркальную пленку на орбиту и пусть отражает излучение обратно в космос
запустить тыщу стратостатов, связанных оптоволоконными сетями, пусть отражают и трафик качают по планете.
поощрить | покарать
  Konstant 25.03.2021 в 12:22:04   # 774882
А над Америкой слабо?
поощрить | покарать
  kubik 25.03.2021 в 12:26:54   # 774883
А зачем распылять , там недалеко в Исландии вулкан рванул давеча как 1000 аэростатов и бесплатно.
поощрить (1) | покарать
  Sr. Leonsio 25.03.2021 в 12:28:27   # 774884
Это он придумал после того, как мел понюхал?

поощрить | покарать
  Zoggyla 25.03.2021 в 12:28:50   # 774885
Цитата: Konstant от 25.03.2021 06:22:04
А над Америкой слабо?

Меловидный торнадо над Канзасом чудил
Билла Гейтса задумок сто коров загубил
Чешут репу ковбои, как теперь будем жить?
Ледниковый период может так наступить!
поощрить | покарать
  Konstant 25.03.2021 в 13:10:37   # 774890
А шведов спросят? Или попросят сплотится
поощрить | покарать
  alpha_portal 25.03.2021 в 13:24:40   # 774891
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:59:20
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик

Уже влияет. И давненько
поощрить | покарать
  Zoggyla 25.03.2021 в 13:30:58   # 774892
Цитата: alpha_portal от 25.03.2021 07:24:40
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:59:20
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик

Уже влияет. И давненько
поощрить | покарать
  alpha_portal 25.03.2021 в 13:50:31   # 774893
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 07:30:58
Цитата: alpha_portal от 25.03.2021 07:24:40
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 05:59:20
Билл случаем не дебил? Думает, что человек венец природы и может влиять на состояние окружающей среды глобально во истину наивный чудик

Уже влияет. И давненько

Ну откуда взялся парниковый эффект на земле? Ничего что мы сейчас живем в ледниковый период? Не совсем заметно да? Человек уже давно влияет ни климат на земле. Причем не в лучшую сторону. Так почему бы не начать влиять в лучшую сторону? Только на месте Билла, я бы вложился бы в экологическое производство электрокаров, чтобы снизить выбросы в атмосферу. Ну пусть и с мелом попробует. Конечно глобально он хрен че сделает, но соберет данные о влиянии этого метода.
В общем интузиазм в благиц намерениях он конечно похвален. Но это по моему мнению провальный проект. Как же тогда быть с электростанциями на солнечной энергии?
поощрить (1) | покарать
  lokidogma 25.03.2021 в 14:13:15   # 774894
Это как с азоновыми дырами истерика была, сейчас глобальное потепление. Лиж бы о чем то кричать и сливать(разворовывать благотворительные бабки) под шумок - схема хорошая, как и с короновирусом 60-80% денег сливается не извесно куды.
А так по факту реально он врятли много чтотсможет сделать. Часть Гренландии и Антарктики оттаяло и ничего нового не произошло, что раньше не происходило. Все теже катаклизмы +- в одно десятилетия больше, в другое меньше. Стало где то теплее, где то холоднее.
Реальные проблемы это алкоголь, табак, лекарства(все болезни помолодели лет так на 30-40), города загазованы и отравлены, употребялем в пищу в основном мусор и химию.
Вот это надо менять - на мой взгляд.
поощрить | покарать
  Zoggyla 25.03.2021 в 14:16:33   # 774895
Альфа, вы под природой подразумеваете окружающую среду в которой пребывает биомасса, вы рассуждаете с точки зрения разумного микроба, которому выгодно сохранить комфортное существование для дальнейшего размножения и воспитания потомства. Наличие биомассы уникально судя по всему и делит Природу на две несколько частей. Наличие живой части просто случайность или приобретенные паразиты. Весь этот живой органический мир может исчезнуть в большинстве от внезапной одновременной работы нескольких вулканов. Обратите внимание, что при существовании живой и не живой частей количество вещества не меняется, идет даже естественная убыль через атмосферу в космос. Наблюдается паритет органической и неорганической химии. По сути упорядоточение химических элементов в своей массе и ограниченных объемах. Откуда мы можем знать , что лучше? Да, для нас - соблюдение химических и физических факторов комфортного существования. Для Природы - все равно.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь