В Центре им. Гамалеи создали вакцину от туберкулеза

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danilov 30 Марта 2021 в 11:47:49
«Происходит нарост в специальном аппарате, выращиваются бактерии», – объяснил заведующий лабораторией Центра имени Гамалеи Артем Ткачук.
В Центре им. Гамалеи создали оружие для борьбы с микобактериями – возбудителями туберкулеза. По словам специалистов, препарат не заменит вакцину БЦЖ, которая была выпущена сто лет назад, а дополнит ее.
«Ее функция – как раз помочь продлить иммунологическую защиту, которую формирует БЦЖ у новорожденного, и поэтому наш препарат должен работать в синергии с БЦЖ», – отметил Артем Ткачук.
Разработчики объясняют, что новая вакцина усилит эффект БЦЖ. По их словам, препарат может использоваться не только для профилактики туберкулеза, но и для его лечения. Других препаратов двойного действия против палочки Коха в мире сегодня нет. От своих аналогов вакцина отличается тем, что стимулирует иммунный ответ организма как на активные, так и «спящие» бактерии.
«То, что туберкулез скрыт и его выявление – достаточно сложная процедура, в данном случае не будет иметь значения. Скрытый туберкулез также будет вылечен и предупрежден в дальнейшем», – сказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.
В результате клинических испытаний установлено, что новая вакцина не вызывает побочных эффектов. А возбудитель болезни в ее состав не входит. Препарат можно примерять при других заболеваниях – он совместим, например, с ВИЧ. Это очень важно, так как у 40% ВИЧ-инфицированных развивается именно туберкулез. Прием такого препарата защитит и тех, кто уже перенес эту болезнь.
«Известно, что где-то 10% таких людей повторно заболевают и попадают снова в больницу», – отметил Артем Ткачук.
Разработки по созданию вакцины идут уже больше 10 лет. По словам ученых, одна из причин - это медленный рост микобактерий - чтобы проверить на них действие очередной версии препарата, нужен минимум год. Вакцина успешно прошла две фазы клинических исследований, сейчас идет заключительная, третья.
«Это шесть тысяч человек, это проверенный эффект, это препарат, который готов к применению», – отметил Григорий Ивлиев.
В Центре Гамалеи рассчитывают, что препарат поступит в массовое производство в течение ближайших двух лет.
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