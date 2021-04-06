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Наука и техника
В России начали разработку гибрида ядерного и термоядерного реакторов
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GoodZone 06 Апреля 2021 в 11:28:34
Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с другими российскими учеными начали разработку и испытания гибрида ядерного и термоядерного реакторов. Результаты были опубликованы в издании Nuclear Engineering and Technology.

Как рассказали ученые, система состоит из источника термоядерных нейтронов и активной зоны (бланкета), где происходит деление тяжелых ядер. Работает она с помощью смеси тория и оружейного плутония. Они пояснили, что сам по себе торий не является источником энергии. Однако из него образуется уран-233, накопление которого в активной зоне увеличивает длительность топливного цикла.

По словам ученых, разработка объединит надежность ядерных реакторов вместе с экономностью и экологической безопасностью термоядерных. В частности, торий в гибридном реакторе заменяет уран-238, который применяется в обычных реакторах деления. Это позволяет сильно сократить объем радиоактивных отходов.

Доцент отделения ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ТПУ Сергей Беденко объяснил ключевое отличие гибридного реактора от обычных. «Ядерный материал находится не в строго критическом состоянии, как в традиционном реакторе, а в состоянии близком к критическому, что исключает возможность развития неконтролируемой цепной реакции», — отметил он.

Разрабатываемый реактор будет обладать мощностью около 60-100 мегаватт и сравнительно небольшими размерами. Утверждается, что он сможет работать без перезагрузки топлива более восьми лет. По мнению специалистов, это позволит использовать систему в труднодоступных регионах для получения электроэнергии, тепла и экологически чистого водородного топлива.

https://lenta.ru/news/2021/04/06/hyhbr/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 06.04.2021 в 12:58:27   # 775679
Молодцы, не стоят на месте! Этот учебный ядерный реактор - гордость Томска, слышал о нем от томичей. Реактор еще с советских времен функционирует, на нем кучу экспериментов провели и кучу спецов вырастили. Рад за соседей.
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  Ара горный 06.04.2021 в 20:59:37   # 775685
Разработка, внедрение. А там либо шах помрет, либо ишак сдохнет.©
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  Практичный 06.04.2021 в 21:55:21   # 775689
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  KapitanNemo 06.04.2021 в 22:20:30   # 775698
Ленин
Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны.

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  KapitanNemo 06.04.2021 в 22:22:01   # 775700


Откуда у России такая тяга к добыче и поставке энергии?
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  Рамзес 06.04.2021 в 22:52:33   # 775705
Цитата: KapitanNemo от 06.04.2021 16:22:01


Откуда у России такая тяга к добыче и поставке энергии?
Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ

Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить —

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой —

и солнца!
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  Васяй 06.04.2021 в 23:27:39   # 775713
Ай молодцы!Вот откуда зеленая энергия растет!А хуетой типа ветряков пусть в Гейропе страдают!
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