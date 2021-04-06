В России начали разработку гибрида ядерного и термоядерного реакторов

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GoodZone 06 Апреля 2021 в 11:28:34
Как рассказали ученые, система состоит из источника термоядерных нейтронов и активной зоны (бланкета), где происходит деление тяжелых ядер. Работает она с помощью смеси тория и оружейного плутония. Они пояснили, что сам по себе торий не является источником энергии. Однако из него образуется уран-233, накопление которого в активной зоне увеличивает длительность топливного цикла.
По словам ученых, разработка объединит надежность ядерных реакторов вместе с экономностью и экологической безопасностью термоядерных. В частности, торий в гибридном реакторе заменяет уран-238, который применяется в обычных реакторах деления. Это позволяет сильно сократить объем радиоактивных отходов.
Доцент отделения ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ТПУ Сергей Беденко объяснил ключевое отличие гибридного реактора от обычных. «Ядерный материал находится не в строго критическом состоянии, как в традиционном реакторе, а в состоянии близком к критическому, что исключает возможность развития неконтролируемой цепной реакции», — отметил он.
Разрабатываемый реактор будет обладать мощностью около 60-100 мегаватт и сравнительно небольшими размерами. Утверждается, что он сможет работать без перезагрузки топлива более восьми лет. По мнению специалистов, это позволит использовать систему в труднодоступных регионах для получения электроэнергии, тепла и экологически чистого водородного топлива.
https://lenta.ru/news/2021/04/06/hyhbr/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 06.04.2021 в 20:59:37 # 775685
Практичный 06.04.2021 в 21:55:21 # 775689
Цитата: Ара горный от 06.04.2021 14:59:37отставить панику
Разработка, внедрение. А там либо шах помрет, либо ишак сдохнет.©
Разработка, внедрение. А там либо шах помрет, либо ишак сдохнет.©
KapitanNemo 06.04.2021 в 22:20:30 # 775698
Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны.
KapitanNemo 06.04.2021 в 22:22:01 # 775700
Откуда у России такая тяга к добыче и поставке энергии?
Цитата: KapitanNemo от 06.04.2021 16:22:01Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ
Откуда у России такая тяга к добыче и поставке энергии?
Откуда у России такая тяга к добыче и поставке энергии?
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до дней последних донца,
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и никаких гвоздей!
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и солнца!