Производство вакцины «Спутник-V» увеличили в два раза в Караганде

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danilov 09 Апреля 2021 в 10:01:34
Прорабатывается возможность поставки сырья еще для 4 млн доз
- На 2 млн доз есть контракт, на 4 млн правительство Казахстана сделало дополнительный запрос в Российскую Федерацию, сейчас мы ждем подтверждение по графикам поставок данной вакцины. Сейчас всё находится в работе, но вакцина поступает, есть четкие графики, на апрель у нас все распределено, регионы знают, какие объемы поступят в медицинские организации. До конца месяца распределены все объемы. По каждому последующему месяцу объемы поставок будут четко доведены до каждого региона, - заявил министр здравоохранения Алексей Цой в среду, 7 апреля, на брифинге.