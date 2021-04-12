60 лет назад Ю.А.Гагарин совершил свой высокий полёт

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danilov 12 Апреля 2021 в 13:10:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тот, кто тропку звездную открыл?!
…Пламень был и гром
Замер космодром
И сказал негромко он
Он сказал: «Поехали!»
Он взмахнул рукой...
С марта 1941 года в его сферу ответственности отходят лесная, угольная, нефтяная промышленность, а также цветная металлургия. С начала войны (или с начала февраля 1942 года, данные разнятся) у него на контроле танковая промышленность. В 1942 году занимается обороной Кавказа. С 1943 года – атомный проект. С мая 1944 по сентябрь 1945 – ещё и зампред Государственного комитета обороны (производство самолётов, миномётов, отдельных видов вооружений – теперь это тоже проходит через него).
Чем ещё был занят Берия? Во-первых, упомянутым атомным проектом. Не только курированием создания первой бомбы – комплексным созданием того, что позже получит название Министерство среднего машиностроения. Создавать плавучие атомные электростанции, силовые установки для АПЛ и космических аппаратов, проектировать и строить АЭС в России и за её пределами, – всё это мы можем благодаря Минсредмашу, с некоторых пор известному как госкорпорация «Росатом».
Одновременно – «Спецкомитет №2». Разработку зенитно-ракетного оружия, средств ПВО и будущий космический проект также курировал Берия. В сферу его ответственности входило т.н. КБ-1, занимавшееся разработкой зенитно-ракетных комплексов. Один из наследников КБ-1 сегодня известен как концерн «Алмаз-Антей», выпускающий ЗРК серии С. Наиболее современный из производимых комплексов этой серии (С-400) сегодня прикрывает группировку ВКС РФ в Сирии.
в вашем случае я бы "враг народа" взял в кавычки ...
Но для меня он ассоциируется как день рождения моей покойной мамы.
Совпал праздник.
Я лично отмечаю .
KapitanNemo 12.04.2021 в 20:05:23 # 776012