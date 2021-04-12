ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ

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danilov 12 Апреля 2021 в 13:25:56
30 июля — казахстанская вакцина против коронавируса успешно проходит испытания.
19 августа — казахстанская вакцина от коронавируса готова к применению на людях.
25 августа — издание The Washington Post включило вакцину против COVID-19, разрабатываемую в Казахстане, в список 200 перспективных, экспериментальных вакцин.
3 сентября — Российская вакцина «Спутник V», которую Казахстан готов закупить после прохождения всех стадий клинических испытаний, хуже той, что разрабатывают отечественные ученые — сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
1 октября — не уверен в эффективности: глава Минздрава Алексей Цой не привился казахстанской вакциной.
1 октября — начато строительство завода по производству казахстанской вакцины. Себестоимость будет порядка двух-трех долларов.
16 ноября — в Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID.
23 ноября — завод по выпуску отечественных иммунных препаратов начнет работу в первом квартале 2021 года. Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым побывала в Кордайском районе Жамбылской области.
2 декабря — в Жамбылской области строится завод стоимостью семь миллиардов тенге по производству казахстанской вакцины от коронавируса. Выпуск вакцины местные власти анонсируют на март следующего года. До конца года будут завершены все строительно-монтажные работы.
19 декабря — массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года.
22 декабря — в Карагандинской области приступили к производству российской вакцины.
31 января — Карагандинский завод отгрузил первую партию вакцины.
24 февраля — в Жамбылской области обещают достроить завод по производству казахстанской вакцины до 1 апреля.
5 марта — казахстанскую вакцину предложили Узбекистану.
29 марта — застройщик заявил, что завод уже достроили, однако здание должно пройти валидацию, а также получить стандарт GMP.
31 марта — НИИ заявил, что биофармацевтический завод в Жамбылской области, на котором планируют производить казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-In, находится на стадии строительства.
1 апреля — Токаев недоволен медленными темпами вакцинации в стране и пригрозил Правительству увольнением, если оно не исправит ситуацию с коронавирусом. «Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок. Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема. Речь идет о национальной безопасности страны», — заявил Токаев.
6 апреля — Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса. Он получил вакцину «Спутник-V», произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе.
6 Апреля - Производство вакцины «Спутник-V» увеличили в Караганде. Теперь каждый месяц на предприятии будут выпускать больше миллиона доз. Прорабатывается возможность поставки сырья еще для 4 млн доз.
9 апреля — Казахстанскую субстанцию для вакцины будут разливать в Турции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 12.04.2021 07:29:27
А нельзя просто купить у России вакцину и наклеить свою этикетку, так много у нас работает, или сразу с этикеткой заказывать
А нельзя просто купить у России вакцину и наклеить свою этикетку, так много у нас работает, или сразу с этикеткой заказывать
А как же семь лярдов их же надо потратить...
Цитата: звукач от 12.04.2021 08:05:23
самый длинный анектот что я знаю... повеселили - правда грустный получился,но смешно,опозорились лет на 100 вперед.....хотя первый раз что ли.
самый длинный анектот что я знаю... повеселили - правда грустный получился,но смешно,опозорились лет на 100 вперед.....хотя первый раз что ли.
Ну лет через сто историю можно и переписать, не опозорились - а нашли выход из созданной тяжелой ситуации...И спасли между прочим страну.