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Наука и техника
Россия уходит с МКС
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danilov 19 Апреля 2021 в 13:13:05
Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и уведомит об этом иностранных партнеров, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

На совещании у президента 12 апреля было принято решение о создании российской национальной орбитальной станции.
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  stasik02 19.04.2021 в 13:21:50   # 776424
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  GoodZone 19.04.2021 в 14:16:49   # 776430
stasik02 19.04.2021 в 13:21:50 # 776424
я знал, что вы ..., но не думал, что на столько . Ох, как все запущено... Вы наверное и все серии боевичка от аблязова наизусть знаете !
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  Hairless 19.04.2021 в 14:37:11   # 776432
А что, МБХ может что-то куда-то запустить, кроме как свою пакостную лапку в казну?
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  Zoggyla 19.04.2021 в 14:42:02   # 776433
Цитата: stasik02 от 19.04.2021 07:21:50


Комсомолец бывший озабочен
Вот теперь и космос помянул
Был бы он уполномочен
Кучу бы проектов развернул
Гелием заполонил бы планету
Риголит бы тоннами ввозил
Распилил бы космосмету
Пару б конкурентов замочил
Все для процветания России
Только для потомков на века
Аж зашелся в эйфории
Не дают ему рулить пока.
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