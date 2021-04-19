Россия уходит с МКС

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danilov 19 Апреля 2021 в 13:13:05
На совещании у президента 12 апреля было принято решение о создании российской национальной орбитальной станции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
я знал, что вы ..., но не думал, что на столько . Ох, как все запущено... Вы наверное и все серии боевичка от аблязова наизусть знаете !
Цитата: stasik02 от 19.04.2021 07:21:50
Комсомолец бывший озабочен
Вот теперь и космос помянул
Был бы он уполномочен
Кучу бы проектов развернул
Гелием заполонил бы планету
Риголит бы тоннами ввозил
Распилил бы космосмету
Пару б конкурентов замочил
Все для процветания России
Только для потомков на века
Аж зашелся в эйфории
Не дают ему рулить пока.