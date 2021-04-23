Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac

Купил как-то нашу казахстанскую туалетную бумагу. Жесткая, как картон, и цвет похожий, с дырками и царапает. Выкинул, приобрел другую. Мягкая, белая, но рвется в самый ответственный момент использования. Взял третью, двойную. Хорошая, была, но стали экономить на толщине и ширине. Отрываешь по насечкам, в руке маленький квадрат, для детей еще пойдет, но взрослому упитанному дяде или тете приходится быть максимально точным.Ну ладно, крупноузловая сборка "Нив", там могут быть сложности, из-за которых казахстанские уступают по качеству российским. Но туалетная бумага из макулатуры, когда надо всего лишь размельчить, развести водой и высушить. Делай хорошо и радуйся прибыли. Нет, надо всех обмануть и срочно получить сверхприбыль.И вот начали делать вакцину.