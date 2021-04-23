Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac

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danilov 23 Апреля 2021 в 08:53:37
«Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Это не только вопрос здоровья населения, это также свидетельство потенциала отечественной науки и применения на практике современных технологий в биофармацевтике, престиж государства», — отметил Ералы Тугжанов.
В октябре прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по разработке отечественной вакцины.
Вице-премьер отметил, что все поручения Главы государства по выпуску казахстанской вакцины находятся на особом контроле Правительства, и сегодняшний выпуск первой партии вакцины свидетельствует об их исполнении на практике.
Первые 50 тысяч доз вакцины «QazVac» будут распределены по хабам «СК-Фармация» и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. 26 апреля т.г. начнется вакцинация населения вакциной «QazVac». В мае месяце планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тыс. доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тыс. доз в месяц.
Отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. Кроме того, методы доставки вакцины «QazVac» не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре +2-8 градусов.
Также в рамках рабочей поездки Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института. В настоящее время завершены строительно-монтажные и отделочные работы. Начаты работы по монтажу, пусконаладке и запуску оборудования с подключением к инженерным сетям.
В марте месяце текущего года получено положительное заключение (DQ) исследования на соответствие стандартам GMP. Следующий шаг — проведение валидации и получение самого сертификата международного стандарта GMP. Для этих целей привлечена турецкая компания «Атабай».
По итогам посещения объекта вице-премьер дал положительную оценку и отметил, что в соответствии с поручением Главы государства, строительство завода по производству отечественной вакцины ведется в указанные сроки.
Отмечается, что после запуска биофармацевтического завода в т.г. производство вакцины «QazVac» будет продолжено на его базе.
https://primeminister.kz/ru/news/otgruzhena-pervaya-partiya-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-qazcovid-in-protiv-covid-19-223269
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 23.04.2021 в 09:33:21 # 776680
Так вот же отгружают, сейчас привезут и начнут испытания ...
Ну ладно, крупноузловая сборка "Нив", там могут быть сложности, из-за которых казахстанские уступают по качеству российским. Но туалетная бумага из макулатуры, когда надо всего лишь размельчить, развести водой и высушить. Делай хорошо и радуйся прибыли. Нет, надо всех обмануть и срочно получить сверхприбыль.
И вот начали делать вакцину.
шымкентский 23.04.2021 в 17:36:17 # 776709
Цитата: Viktor11 от 23.04.2021 03:39:25
Это потому что вы читаете только титус, а тут Казахстанские новости неохотно публикуют, Российские важнее.
Ищите в других ресурсах там все есть: когда начата испытания, сколько добровольцев приняли участие какая премия выплачивается добровольцам.
Цитата: bolatbol от 23.04.2021 10:06:23
Купил как-то нашу казахстанскую туалетную бумагу. Жесткая, как картон, и цвет похожий, с дырками и царапает. Выкинул, приобрел другую. Мягкая, белая, но рвется в самый ответственный момент использования. Взял третью, двойную. Хорошая, была, но стали экономить на толщине и ширине. Отрываешь по насечкам, в руке маленький квадрат, для детей еще пойдет, но взрослому упитанному дяде или тете приходится быть максимально точным.
Ну ладно, крупноузловая сборка "Нив", там могут быть сложности, из-за которых казахстанские уступают по качеству российским. Но туалетная бумага из макулатуры, когда надо всего лишь размельчить, развести водой и высушить. Делай хорошо и радуйся прибыли. Нет, надо всех обмануть и срочно получить сверхприбыль.
И вот начали делать вакцину.
Купил как-то нашу казахстанскую туалетную бумагу. Жесткая, как картон, и цвет похожий, с дырками и царапает. Выкинул, приобрел другую. Мягкая, белая, но рвется в самый ответственный момент использования. Взял третью, двойную. Хорошая, была, но стали экономить на толщине и ширине. Отрываешь по насечкам, в руке маленький квадрат, для детей еще пойдет, но взрослому упитанному дяде или тете приходится быть максимально точным.
Ну ладно, крупноузловая сборка "Нив", там могут быть сложности, из-за которых казахстанские уступают по качеству российским. Но туалетная бумага из макулатуры, когда надо всего лишь размельчить, развести водой и высушить. Делай хорошо и радуйся прибыли. Нет, надо всех обмануть и срочно получить сверхприбыль.
И вот начали делать вакцину.
сравнили жопу с пальцем!
Сморю у вас кроме этого нет больше проблем
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