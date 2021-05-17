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Наука и техника
Консоль крыла МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, доставлена на завод
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GoodZone 17 Мая 2021 в 09:13:30
В разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. В их числе – ученые и специалисты Московского государственного университета и предприятий «Росатома». Технология производства крупногабаритных изделий кессона крыла на базе инфузионных технологий разработана компанией «АэроКомпозит» и запатентована в России. Опыт проектирования и большой объем испытаний композитных агрегатов, проведенных в рамках программы МС-21, позволил корпорации «Иркут» приступить к постройке серийных самолетов.

«Российское композитное крыло для МС-21 прибыло на Иркутский авиационный завод. После его установки и монтажа всех систем самолет будет готов к началу летных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года», – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 17.05.2021 в 11:11:41   # 777936
Да молодцы, россияне, пусть медленно, но верно двигаются к полной независимости. Рад за них. Еще раз подтвердили, что санкции им только помогают.
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  Walter 17.05.2021 в 11:54:42   # 777939
Первый полёт совершил 28 мая 2017 года[2]. Впервые был открыт для публичного посещения на МАКС-2019 в сентябре 2019 года[13].

Начало серийного производства было запланировано на 2017 год[14], но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2021 год[15]. В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на период до 2025 года. Второе крыло подвезут к 2030 году.
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  GoodZone 17.05.2021 в 12:06:56   # 777941
Walter 17.05.2021 в 11:54:42 # 777939
Я понимаю ваш скептицизм и сарказм, мы вроде не под санкциями, а особо похвастаться не чем, вот и злишься втихаря на соседа... Завидуйте молча...
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  KapitanNemo 17.05.2021 в 12:55:32   # 777945
Зачем гадать, чего Россия достигнет к 2030 году.

Давайте вспомним чего достигнем мы к 2030 году?
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