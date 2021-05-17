Консоль крыла МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, доставлена на завод

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GoodZone 17 Мая 2021 в 09:13:30
«Российское композитное крыло для МС-21 прибыло на Иркутский авиационный завод. После его установки и монтажа всех систем самолет будет готов к началу летных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года», – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Начало серийного производства было запланировано на 2017 год[14], но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2021 год[15]. В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на период до 2025 года. Второе крыло подвезут к 2030 году.
Я понимаю ваш скептицизм и сарказм, мы вроде не под санкциями, а особо похвастаться не чем, вот и злишься втихаря на соседа... Завидуйте молча...
KapitanNemo 17.05.2021 в 12:55:32 # 777945
Давайте вспомним чего достигнем мы к 2030 году?