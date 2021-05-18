Эволюция полным ходом. Как тело человека изменилось за сто лет

Срединная артерия формируется на ранних сроках беременности у всех человеческих зародышей. Ее задача — помогать крови проходить по центру растущих рук и питать их. Как правило, к восьмой неделе эмбрионального развития она регрессирует, а ее место занимают лучевая и локтевая артерии. Однако, как выяснили австралийские ученые, сейчас этот дополнительный сосуд все чаще продолжает функционировать у взрослых людей

У 20 процентов европейцев зубы мудрости отсутствуют. А их обладатели часто сталкиваются с тем, что они либо занимают неправильное положение (как на рисунке), либо не прорезываются до конца

Фабелла — маленькая косточка, которая прикрывает коленный сустав сзади. За последние 150 лет она стала чаще встречаться у людей

Сравнение средней температуры тела мужчин и женщин, родившихся в период с 1800-х по 2000-е. По подсчетам ученых, начиная с 1860 года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса Цельсия каждые 12 месяцев