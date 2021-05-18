 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Sanofi и GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Мая 2021 в 09:51:15
Ещё одна новая вакцина против Covid-19 может появиться на рынке к концу нынешнего года. Речь идёт о препарате французской лаборатории Sanofi, разработанной в сотрудничестве с британской компанией GlaxoSmithKline (GSK).

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 18.05.2021 в 10:13:11   # 777987

Джентельменский набор против короны
поощрить (1) | покарать
  Ара горный 18.05.2021 в 11:00:41   # 777990
поощрить (1) | покарать
  Васяй 18.05.2021 в 23:15:36   # 778021
Шутки шутками,а дорогу осилит идущий!Пока все письками мерялись,люди молча пахали! И дай Бог создали...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь