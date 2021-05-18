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Наука и техника
Sanofi и GSK объявили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19
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danilov 18 Мая 2021 в 09:51:15
Ещё одна новая вакцина против Covid-19 может появиться на рынке к концу нынешнего года. Речь идёт о препарате французской лаборатории Sanofi, разработанной в сотрудничестве с британской компанией GlaxoSmithKline (GSK).
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KapitanNemo
18.05.2021 в 10:13:11
# 777987
Джентельменский набор против короны
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Ара горный
18.05.2021 в 11:00:41
# 777990
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Васяй
18.05.2021 в 23:15:36
# 778021
Шутки шутками,а дорогу осилит идущий!Пока все письками мерялись,люди молча пахали! И дай Бог создали...
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