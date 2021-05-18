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Наука и техника
Переработка может привести к ранней гибели – ВОЗ
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danilov 18 Мая 2021 в 10:33:33
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала исследование, в котором говорится, что переработки приводят к сотням тысяч смертей каждый год.

Отмечается, что это первое глобальное исследование о связи переработок и избыточной смертности. Как минимум 745 000 человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с переработками в 2016 году.

Специалисты ВОЗ предупредили, что работать больше 55 часов в неделю чревато серьёзными последствиями для здоровья. Это связано с повышенным на 35% риском инсульта и на 17% — риском смерти от ишемической болезни сердца. Исследование показало, что большинство жертв (72%) были мужчинами среднего и старшего возраста. В основном от переработок страдают люди, живущие в Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и Австралии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 18.05.2021 в 11:39:21   # 777992
Либо стремительно отпугивают людей либо воз очень тупая
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  Konstant 18.05.2021 в 11:39:48   # 777993
Отупливают
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  ЛиКа 18.05.2021 в 13:22:35   # 777999
а что на счет пенсии в 63 года?
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  Temka 18.05.2021 в 13:41:05   # 778000
ахаха, дык наши наеборот введут рабочий день с 8:00 до 20:00
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  bolatbol 18.05.2021 в 13:44:46   # 778002
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  Денис222 18.05.2021 в 15:23:32   # 778006
Смотря кем работать...к примеру дармоеды депутаты могут и по 24/7 "работать" и выглядить как огурчики...
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