Самый мощный в мире ГПК

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danilov 22 Мая 2021 в 11:59:01
В него войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (ГПК) и технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК).
ГПК станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире, лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы.
Важной продукцией ГПК будет этан – ценное сырье для газохимической промышленности. Производительность ГХК составит более 3 млн т полимеров в год – самая крупная в мире единичная мощность.
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