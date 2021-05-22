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Наука и техника
Самый мощный в мире ГПК
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danilov 22 Мая 2021 в 11:59:01
В районе п. Усть-Луга началось строительство Комплекса по переработке этансодержащего газа – уникального в мире кластера, объединяющего и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа.

В него войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (ГПК) и технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК).

ГПК станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире, лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы.

Важной продукцией ГПК будет этан – ценное сырье для газохимической промышленности. Производительность ГХК составит более 3 млн т полимеров в год – самая крупная в мире единичная мощность.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 22.05.2021 в 13:59:23   # 778241
Пока русские построят этот завод мы уже пять таких построим
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  Skype 22.05.2021 в 14:19:00   # 778242
Да нужно помочь России специалистами, ещо вроде есть немного, а то настроят, а работать не кому, то бухают, то на лодках в Арктике медведей гоняют.

Точно не смогут, без нас не обойдутся
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