Мишустин о МС-21: ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно

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danilov 23 Мая 2021 в 12:37:12
Выступая на марафоне "Новое знание" политик отметил, что в стране были трудности с авиастроением после распада СССР, однако в начале 2000-х годов началось возрождение авиапрома.
- Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 - наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло, — сказал Мишустин.
Он добавил, что российские конструкторы в короткое время внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии. Кроме того, у самолета самый широкий в своем классе фюзеляж.
- Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно, — подытожил премьер-министр.
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