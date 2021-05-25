«Спутник V» против бразильского штамма

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danilov 25 Мая 2021 в 10:48:30
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поделился данными исследования, проведенного Институтом вирусологии Национального университета Кордовы (Аргентина) и властями Кордовы, которые подтверждают нейтрализующую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ у вакцинированных препаратом.
Исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых «Спутником V» лиц, позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения как двух уколов, так и уже после первого. У 99,65% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 42-й день после получения второго укола вакцины. У 85,5% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола «Спутника V».
«Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять «Спутник V» для вакцинации населения, и сейчас мы видим, что использование препарата помогает защитить население не только против известных, но и новых вариантов вируса, включая бразильский. При этом сильный иммунный ответ формируется уже после получения первой дозы вакцины», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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