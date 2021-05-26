Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по дороге в Отар

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Гость 26 Мая 2021 в 10:28:27
фото: pixabay.com
Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz один из сотрудников НИИ проблем биологической безопасности, при транспортировке животные выбрались из машины и убежали.
"Это случилось еще в прошлом году, осенью. Наши поставщики их сюда везли из Алматы. Ночью по дороге машина сломалась, пробили колесо. Пока меняли колесо, они из клетки выбрались на улицу каким-то образом. Они же умные … Их два дня искали в степи, но так и не нашли", - рассказал сотрудник института.
Точное место бегства животных сотрудник назвать затруднился. Это произошло либо в Алматинской, либо в Жамбылской областях. Всего тем рейсом в институт должны были доставить 5-6 особей.
Первые макаки-резусы получили вакцину 10 месяцев назад. Фото: Айнаш Ондирис
Казвакцину все же испытали на других обезьянах, которых доставили из Сочи.
"Первая партия больших макак приехала сюда из Сочи, НИИ приматологии. Была целая спецоперация по их доставке, ведь тогда все границы были закрыты, а нам нужно было тестировать вакцину. Было несколько министерств и служб задействовано. Из своего института обезьяны ехали до Сочи сутки, потом сюда ехали двое суток. Такие уставшие все были. Когда мы их сюда привезли, они сутки отсыпались. Потом мы отправили нашего парня, чтобы их покормил. Так они из его рук не стали кушать. Потом зашла девушка и покормила их. Видимо, там их кормила девушка, они и привыкли к женскому полу", - поделился сотрудник НИИ проблем биологической безопасности.
Эти макаки любят печенье и конфеты. Фото: Айнаш Ондирис
Этих животных называют макаки-резусы. На них ученые уже протестировали продолжительность иммунитета после применения казахстанской вакцины. По словам исследователей, иммунитет у первых привитых обезьян держится уже более 9 месяцев. Они заверили, что ни одна из них в результате исследования не пострадала.
На хорьках проверяется иммуногенность вакцины QazVac. Фото: Айнаш Ондирис
По словам генерального директора НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, в настоящее время в 13 лабораториях института разрабатывается сразу 5 вакцин от коронавируса, в том числе инактивированная вакцина, векторная вакцина, субъединичная и так называемая аттенуированная "живая" вакцина.
Первую инактивированную вакцину отечественного производства QazVac уже применяют для иммунизации населения от коронавируса.
https://tengrinews.kz/news/makaki-kotoryih-hoteli-testirovat-kazvaktsinu-sbejali-doroge-438405/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 26.05.2021 в 10:48:50 # 778509
Цитата: Практичный от 26.05.2021 04:48:50
На госслужбу устроились
Всего тем рейсом в институт должны были доставить 5-6 особей.
- Сколько было макак? я тебя спрашиваю.
- 5-6, нашальника, ну может, 7-8-нама.
- Идиоты, блин. Дверь как закрывали?
- Проволкам, нашальника, крутил. Веревка Джумшут терял, я проволкам крутил я.
Ара горный 26.05.2021 в 11:19:57 # 778514
Цитата: Практичный от 26.05.2021 04:48:50
Прибились к выходцу из Капской провинции. На клавиши давят.
Копипаста да вставка картинок с видосами дело нехитрое.
Цитата: Hairless от 26.05.2021 04:51:08
На госслужбу устроились
Цитата: Практичный от 26.05.2021 04:48:50
На госслужбу устроились
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