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Наука и техника
Макаки, на которых хотели тестировать казвакцину, сбежали по дороге в Отар
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Гость 26 Мая 2021 в 10:28:27
Макаки, на которых должны были испытывать казахстанскую вакцину, сбежали при транспортировке в Отар. Курьезный случай произошел осенью прошлого года, но стало известно об этом только недавно.


фото: pixabay.com

Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz один из сотрудников НИИ проблем биологической безопасности, при транспортировке животные выбрались из машины и убежали.

"Это случилось еще в прошлом году, осенью. Наши поставщики их сюда везли из Алматы. Ночью по дороге машина сломалась, пробили колесо. Пока меняли колесо, они из клетки выбрались на улицу каким-то образом. Они же умные … Их два дня искали в степи, но так и не нашли", - рассказал сотрудник института.

Точное место бегства животных сотрудник назвать затруднился. Это произошло либо в Алматинской, либо в Жамбылской областях. Всего тем рейсом в институт должны были доставить 5-6 особей.


Первые макаки-резусы получили вакцину 10 месяцев назад. Фото: Айнаш Ондирис

Казвакцину все же испытали на других обезьянах, которых доставили из Сочи.

"Первая партия больших макак приехала сюда из Сочи, НИИ приматологии. Была целая спецоперация по их доставке, ведь тогда все границы были закрыты, а нам нужно было тестировать вакцину. Было несколько министерств и служб задействовано. Из своего института обезьяны ехали до Сочи сутки, потом сюда ехали двое суток. Такие уставшие все были. Когда мы их сюда привезли, они сутки отсыпались. Потом мы отправили нашего парня, чтобы их покормил. Так они из его рук не стали кушать. Потом зашла девушка и покормила их. Видимо, там их кормила девушка, они и привыкли к женскому полу", - поделился сотрудник НИИ проблем биологической безопасности.




Эти макаки любят печенье и конфеты. Фото: Айнаш Ондирис

Этих животных называют макаки-резусы. На них ученые уже протестировали продолжительность иммунитета после применения казахстанской вакцины. По словам исследователей, иммунитет у первых привитых обезьян держится уже более 9 месяцев. Они заверили, что ни одна из них в результате исследования не пострадала.


На хорьках проверяется иммуногенность вакцины QazVac. Фото: Айнаш Ондирис



По словам генерального директора НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, в настоящее время в 13 лабораториях института разрабатывается сразу 5 вакцин от коронавируса, в том числе инактивированная вакцина, векторная вакцина, субъединичная и так называемая аттенуированная "живая" вакцина.

Первую инактивированную вакцину отечественного производства QazVac уже применяют для иммунизации населения от коронавируса.

https://tengrinews.kz/news/makaki-kotoryih-hoteli-testirovat-kazvaktsinu-sbejali-doroge-438405/
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  Zoggyla 26.05.2021 в 10:40:07   # 778507
Погибли наверное.
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  Практичный 26.05.2021 в 10:48:50   # 778509
Цитата: Zoggyla от 26.05.2021 04:40:07
Погибли наверное.
да фиг там,в поселках затерялись в толпе да живут спокойно.
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  Hairless 26.05.2021 в 10:51:08   # 778511
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  bolatbol 26.05.2021 в 10:57:42   # 778513
Quote:
Всего тем рейсом в институт должны были доставить 5-6 особей.

- Сколько было макак? я тебя спрашиваю.
- 5-6, нашальника, ну может, 7-8-нама.
- Идиоты, блин. Дверь как закрывали?
- Проволкам, нашальника, крутил. Веревка Джумшут терял, я проволкам крутил я.
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  Ара горный 26.05.2021 в 11:19:57   # 778514
Цитата: Практичный от 26.05.2021 04:48:50
Цитата: Zoggyla от 26.05.2021 04:40:07
Погибли наверное.
да фиг там,в поселках затерялись в толпе да живут спокойно.


Прибились к выходцу из Капской провинции. На клавиши давят.

Копипаста да вставка картинок с видосами дело нехитрое.
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  Zoggyla 26.05.2021 в 11:22:31   # 778515
Жгучая тема!
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  Konstant 26.05.2021 в 11:49:19   # 778518
Так лес найдут обустроятся разведутся
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  Денис222 26.05.2021 в 12:14:39   # 778520
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  lado 26.05.2021 в 12:43:21   # 778521
Макаки что-то знают вот и сбежали
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