В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

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danilov 08 Июня 2021 в 12:31:27
Специалисты обнаружили у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории.
В природе CGG-CGG встречается крайне редко. Как утверждают Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет. По их словам, в этом случае новый коронавирус просто не мог сам ее получить.
"Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", — считают ученые.
Таким образом, сторонники зоонозного происхождения (о том, что патоген перешел к человеку от животного) должны объяснить, почему SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность — двойную CGG, говорится в статье.
"Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?"— задаются вопросом Куэй и Мюллер.
Еще одним доказательством искусственного происхождения коронавируса американские ученые назвали резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм.
SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.
По словам Куэя и Мюллера, этот случай беспрецедентный: он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. Есть только один способ сделать вирус таким — смоделировать его естественную эволюцию и выращивать на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы.
"Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — подытожили ученые.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что китайские специалисты специально разработали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы". По их словам, уханьские ученые хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к коронавирусу присоединили новый "шип". Характерный признак подобной манипуляции — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. По мнению британского и норвежского исследователей, такая последовательность крайне маловероятна у естественных вирусов.
https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html
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