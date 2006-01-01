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Наука и техника
Подробный эфир с разработчиком вакцины СПУТНИК от ковид 19, Владимиром Гущиным
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danilov 21 Июня 2021 в 18:26:11
Беседу ведет ученый иммунолог, доктор иммунологии, Дарья Карташева-Эберц



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