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Наука и техника
Подробный эфир с разработчиком вакцины СПУТНИК от ковид 19, Владимиром Гущиным
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danilov 21 Июня 2021 в 18:26:11
Беседу ведет ученый иммунолог, доктор иммунологии, Дарья Карташева-Эберц
https://www.instagram.com/petitebete/
https://www.instagram.com/wowaniada/
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