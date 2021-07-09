Да чего его бояться?

Цитата: Пастафариан от

Цитата: Solist от

Цитата: Пастафариан от

Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут

Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик? Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?



Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку

У меня семья друзей в полном составе привита, сын с женой и родители, сначала слегли молодые, от них заразились пожилые, у пожилых сатурация уже две недели после выписки не поднимается выше 88, то есть стопроцентное несрабатывание вакцины от заражения. В моей семье тоже ковидный, из пятерых тесно контактировавших один привит полностью, один наполовину, трое не привитых, ни один не заразился, так что была прививка не была - без разницы.В пользу ли привитых эта статистика?