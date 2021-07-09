Да чего его бояться?

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danilov 09 Июля 2021 в 14:51:07
Многие уже знают, каким образом вирион Covid-19 проникает в живую клетку. Он использует свои белки (шипы короны) как отмычки, чтобы попасть внутрь. А какой именно замок взламывает вирус?
У клетки на оболочке есть множество «дверей» и «ловушек» для молекул, которые ей необходимы в процессе жизнедеятельности. В том числе и для гормонов (это тоже молекулы). Но в живую клетку просто так без разрешения не пролезешь и даже к ней не прицепишься. Она же не дура, пускать в себя кого попало. Каждая дверь или рецептор клетки всегда имеют хитрый «замок». Но это не значит, что молекулы, как мы, носят с собой ключи. Молекула, для которой предназначена дверь, сама и является ключом к этой двери. То есть, - какая-то часть молекулы совпадает с «разъёмом» на клетке. Таким образом, молекула другого вещества к этому замку просто не подойдет, как ключ от чужой квартиры - так как имеет иную конфигурацию или химическое строение. Просто и гениально. Можно представить, что если бы так было у нас, тогда были бы отдельные двери для девушек, в которые мужчина, как ни старайся, не пройдёт. Потому что у него нет сами знаете чего. И наоборот.
Но есть вещества-обманщики. Самый известный пример - аденозин и кофеин. Молекула кофеина по строению похожа на молекулу «усталости» аденозин, потому может вставиться в замок, предназначенный аденозину. Только вставиться, не больше – открыть его (включить процесс) она не может. Но и аденозин к замку не пускает, потому у нас и наступает бодрячок.
Так вот. Многие клетки нашего организма встраивают в свои оболочки молекулу белка, которая называется ангиотензинпревращающий фермент2 (АПФ2). АПФ2 участвует в работе сложнейшей системы, которая регулирует в организме кровяное давление и водно-солевой баланс. Даже название этой системы читается с трудом: ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). В ней активно задействованы многие органы.
Так для чего нужен АПФ2? Сам АПФ2 – это не то, чтобы дверь. Этот фермент нужен для того, чтобы к нему присоединилась молекула ангиотензина II, который является мощным сосудодосуживающим гормоном. АПФ2 превращает эту молекулу в антагониста – ангиотензин1-7, который, наоборот, расслабляет сосуды.
Белки S на поверхности коронавируса (они на изображении научно достоверной 3Д модели к посту) способны прицепиться к АПФ2, вместо гормона ангиотензина II.
Далее происходит пара химических реакций, и оболочка вируса сливается с оболочкой клетки. Таким образом молекула РНК вируса (генетический материал) благополучно попадает внутрь. Далее, ничего не подозревающая клетка начинает клепать копии вируса, которые впоследствии выходят из неё, убивая при этом свою «приёмную маму». Кстати, выходят они почкованием, то есть для создания своей оболочки вирус использует липиды оболочки убитой клетки – частично наряжается в её шкурку.
Если вы подумали о том, что АПФ2, судя по специфике его деятельности есть в клетках кровеносных сосудов – это верно. Но это далеко не всё. Давайте я перечислю, в каких клетках есть такие «двери» для Короны.
Клетки кровеносных сосудов, альвеол лёгких, сердечной мышцы, тонкого кишечника, почек, яичек, эпителия ротовой полости и носа. А также клетки обонятельной луковицы, через которые у коронавируса есть чудесный доступ в мозг. Где в глиальных клетках, а само важное – в нейронах – тоже есть АПФ2. Для справки: популяция сердечных миоцитов и нейронов мозга восстанавливается крайне плохо или не восстанавливается вообще.
Из-за такой специфики проникновения особо тяжело протекает Ковид у тех, у кого есть сбои в системе РААС (гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность), а также у людей с хронической почечной недостаточностью. Последствиями Ковида 19 (ковидным хвостом) могут быть, помимо всего: потеря обоняния и вкуса, эректильная дисфункция и проблемы с фертильностью даже спустя месяцы после перенесенного заболевания (мужчины, имейте в виду), инсульт, проблемы с тонким кишечником. Истощение популяции миоцитов сердца. А самое страшное (на мой взгляд) – разнообразные проблемы с мозгом. Вплоть до образования опухолей в отложенном будущем (это предположение пока гипотетическое и исследуется).
Что сподвигло меня написать этот пост? Мракобесие, которое вокруг происходит. Мы живем в интереснейшее время. Вы заметили, что в современных реалиях уничтожено понятие экспертности, или это мне так кажется? Оно убито доступностью информации и горе-специалистами, получившими бумажки на двухмесячном обучающем курсе. Потому сейчас в нашем обществе отсутствуют авторитеты, и любой человек может вообразить себя профессором, начитавшись чего-то там в интернете. Теперь у каждого диванного сидня есть свое МНЕНИЕ, а выводы профессоров нам тут больше не указ, знаете ли. И ладно бы имели просто свое мнение. Они же его активно несут в массы(благодаря тому же Интернету), как почётное знамя. Короче, в современных реалиях нужно иметь хотя-бы базовые понятия темы, чтобы просто найти в куче мнений и мусора достойного специалиста и прислушаться к нему.
Если хотите достоверной инфы – возьмите учебник и вспомните строение клетки, строение вируса. Освежите немного молекулярную физику из школьного курса и совсем чуток органической химии. Это не сделает вас специалистом, но поможет сориентироваться и найти такового. А если не хотите напрягаться и у вас просто есть своё МНЕНИЕ, то хотя бы не распространяйте его, если вы далеки от биологии и медицины.
Источники:
"Молекулярные и клеточные механизмы повреждения центральной нервной системы при COVID-19" (Н. Т. Алексеева1, Д. А. Соколов1, Д. Б. Никитюк2, 3, С. В. Клочкова4, 5, А. Г. Кварацхели).
"Ангиотензинпревращающий фермент 2. Подходы к патогенетической терапии COVID-19"
(Полина Олеговна Шатунова, Анатолий Сергеевич Быков, Оксана Анатольевна Свитич, Виталий Васильевич Зверев).
"Взаимодействие коронавирусов с АПФ2, ангиотензином II и ингибиторами РАС — обобщение имеющихся данных и представлении о COVID-19".
От Hypertension Research
https://pikabu.ru/story/da_chego_ego_boyatsya_8325498
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 09.07.2021 в 15:50:16 # 781244
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 09:50:16
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Пастафариан 09.07.2021 в 16:01:51 # 781251
Цитата: Solist от 09.07.2021 09:54:43
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 09:50:16
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 10:01:51
Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку
Цитата: Solist от 09.07.2021 09:54:43
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 09:50:16
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку
У меня семья друзей в полном составе привита, сын с женой и родители, сначала слегли молодые, от них заразились пожилые, у пожилых сатурация уже две недели после выписки не поднимается выше 88, то есть стопроцентное несрабатывание вакцины от заражения. В моей семье тоже ковидный, из пятерых тесно контактировавших один привит полностью, один наполовину, трое не привитых, ни один не заразился, так что была прививка не была - без разницы.
В пользу ли привитых эта статистика?
Пастафариан 09.07.2021 в 16:21:37 # 781255
Цитата: almako от 09.07.2021 10:15:56
У меня семья друзей в полном составе привита, сын с женой и родители, сначала слегли молодые, от них заразились пожилые, у пожилых сатурация уже две недели после выписки не поднимается выше 88, то есть стопроцентное несрабатывание вакцины от заражения. В моей семье тоже ковидный, из пятерых тесно контактировавших один привит полностью, один наполовину, трое не привитых, ни один не заразился, так что была прививка не была - без разницы.
В пользу ли привитых эта статистика?
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 10:01:51
Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку
Цитата: Solist от 09.07.2021 09:54:43
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 09:50:16
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Если из 1000 привитых 10 заболеют и пока не кто не умер , а с 1000 не привитых 1000 заболеют и из них уже 10 умрут
Ну я бы не сказал, что никто не умер, умер 41-летний человек через пару часов после получения второго компонента, но списали всё на сердечную недостаточность, а сколько еще случаев списано под инфаркты и тому подобные приступы? Смертельный случай- лотерея, но кто захочет вытянуть "счастливый" билетик?
Ну допустим, и все ровно статистика в пользу привитых, и не идет речь о тех кто купил справку
У меня семья друзей в полном составе привита, сын с женой и родители, сначала слегли молодые, от них заразились пожилые, у пожилых сатурация уже две недели после выписки не поднимается выше 88, то есть стопроцентное несрабатывание вакцины от заражения. В моей семье тоже ковидный, из пятерых тесно контактировавших один привит полностью, один наполовину, трое не привитых, ни один не заразился, так что была прививка не была - без разницы.
В пользу ли привитых эта статистика?
Сомневаюсь в правдивости, вокруг меня и моей семьи такого нет,и,не слышал подобное
Пастафариан 09.07.2021 в 16:27:26 # 781257
Цитата: Денис222 от 09.07.2021 10:20:26
И на фоне всей этой хуеты снова спиздили бабки выделенные на псевдоборьбу...если эпидемия так страшна, то почему чины не бункерах, а на Мальдивах?!
И на фоне всей этой хуеты снова спиздили бабки выделенные на псевдоборьбу...если эпидемия так страшна, то почему чины не бункерах, а на Мальдивах?!
Думаю, что не одно из правительств, не позволит из за денег весь народ загубить, национальная безопасность страны
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 10:27:26
Думаю, что не одно из правительств, не позволит из за денег весь народ загубить, национальная безопасность страны
Цитата: Денис222 от 09.07.2021 10:20:26
И на фоне всей этой хуеты снова спиздили бабки выделенные на псевдоборьбу...если эпидемия так страшна, то почему чины не бункерах, а на Мальдивах?!
И на фоне всей этой хуеты снова спиздили бабки выделенные на псевдоборьбу...если эпидемия так страшна, то почему чины не бункерах, а на Мальдивах?!
Думаю, что не одно из правительств, не позволит из за денег весь народ загубить, национальная безопасность страны
и тут можно не согласиться, может речь идет о банальном освобождении территории от населения , Теория Заговора, конечно, но кто сказал что она не верна?
Как говорится, если ты не страдаешь манией преследования, это не значит, то за тобой не следят
Я сейчас на любую новость от знакомых спрашиваю: кто сказал, где прочитал.
Категории в автобусе на работе и в вацапе дальше даже слушать нет смысла.
Пастафариан 09.07.2021 в 20:07:23 # 781270
Цитата: Solist от 09.07.2021 12:30:30
и тут можно не согласиться, может речь идет о банальном освобождении территории от населения , Теория Заговора, конечно, но кто сказал что она не верна?
Как говорится, если ты не страдаешь манией преследования, это не значит, то за тобой не следят
Цитата: Пастафариан от 09.07.2021 10:27:26
Думаю, что не одно из правительств, не позволит из за денег весь народ загубить, национальная безопасность страны
Цитата: Денис222 от 09.07.2021 10:20:26
И на фоне всей этой хуеты снова спиздили бабки выделенные на псевдоборьбу...если эпидемия так страшна, то почему чины не бункерах, а на Мальдивах?!
И на фоне всей этой хуеты снова спиздили бабки выделенные на псевдоборьбу...если эпидемия так страшна, то почему чины не бункерах, а на Мальдивах?!
Думаю, что не одно из правительств, не позволит из за денег весь народ загубить, национальная безопасность страны
и тут можно не согласиться, может речь идет о банальном освобождении территории от населения , Теория Заговора, конечно, но кто сказал что она не верна?
Как говорится, если ты не страдаешь манией преследования, это не значит, то за тобой не следят
Заговоров это дичь, меня возмущает не только действие наших аптекарей в апогей пандемии, но и наших айтишников , веб камера за 1500 т. продавали за 15 000 т. , сейчас морковка наша 400т. продавцовы жалуются что наши дехкани не хотя ниже делать цены, все молодца , а правительство г.... , заебись
Врёт, как очевидец https://posmotre.li/Врёт,_как_очевидец
«Однажды в универе сидели мы на лекции по криминалистике. Преподаватель монотонно что-то не очень интересное рассказывал про тактику допроса свидетелей. И вдруг посреди лекции в аудиторию врывается нечто то ли с пистолетом, то ли с ножом, хватает студента с первой парты и выволакивает в коридор. Все в шоке. А преподаватель так же спокойно и монотонно говорит, чтобы мы достали листочки и описали нападавшего. Стоит ли говорить, что из 50 присутствовавших на лекции никто даже не приблизился к истине в описании «нападавшего». Лично я сидел в первых рядах, и моё описание было настолько далеко, что когда «нападавший» вошёл в аудиторию для сравнения описаний, было очень стыдно.»
— А ещё через несколько курсов автор даже забыл, что было за оружие. И что сам рассказ есть начальная сцена из документального фильма «Я и другие»
Очевидцы события рассказывают о нём и уверенно утверждают, что рассказывают правду. Но только вот почему их рассказы не совпадают? Потому что один рассказчик сгустил краски; другой — уверенно добавил свои предположения; третьему что-то показалось, и он решил, что это действительно так; четвёртый — напротив, не уверен в том, что видел, и решил рассказать только то, в чём действительно уверен; пятый — да просто у страха глаза велики; шестой — решил чуток показать себя или кого-то в более выгодном свете; седьмой — напротив, решил кого-то принизить; восьмой — поскромничал и принизил своё участие… А десятый вообще заявил, что Есенин на дереве…
На Руси и в средневековом Китае, если показания свидетелей слишком расходились, то судья мог принять решение… пытать… свидетелей. Отсюда и традиционная многовековая нелюбовь к даче свидетельских показаний в суде.
Родственные тропы — правда о слоне, ненадёжный рассказчик и одна история с разных ракурсов.
...
«Однажды в универе сидели мы на лекции по криминалистике. Преподаватель монотонно что-то не очень интересное рассказывал про тактику допроса свидетелей. И вдруг посреди лекции в аудиторию врывается нечто то ли с пистолетом, то ли с ножом, хватает студента с первой парты и выволакивает в коридор. Все в шоке. А преподаватель так же спокойно и монотонно говорит, чтобы мы достали листочки и описали нападавшего. Стоит ли говорить, что из 50 присутствовавших на лекции никто даже не приблизился к истине в описании «нападавшего». Лично я сидел в первых рядах, и моё описание было настолько далеко, что когда «нападавший» вошёл в аудиторию для сравнения описаний, было очень стыдно.»
— А ещё через несколько курсов автор даже забыл, что было за оружие. И что сам рассказ есть начальная сцена из документального фильма «Я и другие»
Очевидцы события рассказывают о нём и уверенно утверждают, что рассказывают правду. Но только вот почему их рассказы не совпадают? Потому что один рассказчик сгустил краски; другой — уверенно добавил свои предположения; третьему что-то показалось, и он решил, что это действительно так; четвёртый — напротив, не уверен в том, что видел, и решил рассказать только то, в чём действительно уверен; пятый — да просто у страха глаза велики; шестой — решил чуток показать себя или кого-то в более выгодном свете; седьмой — напротив, решил кого-то принизить; восьмой — поскромничал и принизил своё участие… А десятый вообще заявил, что Есенин на дереве…
На Руси и в средневековом Китае, если показания свидетелей слишком расходились, то судья мог принять решение… пытать… свидетелей. Отсюда и традиционная многовековая нелюбовь к даче свидетельских показаний в суде.
Родственные тропы — правда о слоне, ненадёжный рассказчик и одна история с разных ракурсов.
...