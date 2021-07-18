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Наука и техника
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль
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danilov 18 Июля 2021 в 14:45:07
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай в пятницу провел успешные испытания своего многоразового суборбитального корабля, говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск корабля состоялся с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, после чего он совершил успешную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

CASC отмечает, что развитие технологий многоразовых космических перевозок является "важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".

Название корабля, продолжительность полета и другие подробности пока не сообщаются.

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.07.2021 в 15:32:42   # 781721
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Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет, сообщает «Синьхуа».

Согласно агентству, изделие после полета произвело посадку на аэродроме Алашань-Юци (автономный район Внутренняя Монголия). Старт и приземление корабля состоялись 16 июля. Отмечается, что полет «оказался полностью успешным».

В сообщении агентства подчеркивается, что данный корабль «может быть использован в системе космических перевозок», а его успешный полет «заложил прочную основу для развития системы многоразовых космических перевозок в Китае».

В сентябре 2020 года издание SpaceNews, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования» — возможно, аналог мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил США.

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