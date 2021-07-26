Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет

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GoodZone 26 Июля 2021 в 10:14:21
«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.
Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20%.
В ФПИ также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.
В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.07.2021 в 19:31:25 # 782090
В детстве была моделька Як-40. Красивый самолет!