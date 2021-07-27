Росатом приступил к строительству ядерного центра в Боливии

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GoodZone 27 Июля 2021 в 09:38:03
У проекта нет аналогов, он размещен выше всех остальных реакторов, на четырех километрах над уровнем моря, передает РИА «Новости».
Первый замдиректора Росатома Кирилл Комаров сообщил, что центр начнет работать в 2024 году, к этому времени планируется завершить строительство реактора.
«Этот реактор, который заработает в 2024 году, – технологическое чудо, которое включит Боливию в список инновационных стран, которых не так много в мире», – пояснил Комаров.
Первые контракты по строительству центра Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии подписали в 2016 году. В 2017 году в Вене подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в Росатом) по строительству Центра в боливийском Эль-Альто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 27.07.2021 08:17:07
Интересно, зачем им ( боливийцам) это нужно? В чем соль проекта?
Интересно, зачем им ( боливийцам) это нужно? В чем соль проекта?
Я думаю, что это имеет стратегическое значение для России и экономическое/научное для Боливии.