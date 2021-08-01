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Наука и техника
Pfizer заявил об эффективности третьей дозы вакцины против новых штаммов
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danilov 01 Августа 2021 в 15:54:01
Прививка третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech увеличивает антитела к новым мутациям COVID-19, в том числе и против штамма Delta. Об этом говорится в отчете компании.

По предварительным данным, третья доза вакцины демонстрирует высокий результат против штамма бета (африканский штамм), эффективность вакцины после третьего укола прививки в пять-десять раз больше, чем после второго.

«Кроме того, недавно опубликованные данные демонстрируют, что третья доза вызывает нейтрализующие титры против варианта Delta, которые в пять раз выше у молодых людей и в 11 раз выше у пожилых по сравнению с двумя дозами», — говорится на сайте компании.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61015e769a79472fb7c34062
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  htmaker 01.08.2021 в 16:47:14   # 782491
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Прививка третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech увеличивает антитела к новым мутациям

А после 4 прививки вы становитесь бессмертным.
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  kubik 01.08.2021 в 17:02:16   # 782492
Иммунитет прийдется стимулировать регулярно, будет и третья и четвертая и тд.
Будет как с гриппом.
А ирония по этому поводу хороша, когда тебя это ещё не коснулось. Сейчас у подруги дочери из детского сада отец , здоровый мужик 40 с небольшим лет лежит по трубками в больнице ,тоже иронизировал и не прививался, а его привитая жена поболела три дня и теперь просто на карантине. У меня в компании в пятницу восемь человек не вышло на работу, тут уже не до шуток.
Привитые тоже болеют только без последствий. я Запахи не чувствовал неделю, два дня температуры и вроде всё.
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  htmaker 01.08.2021 в 17:42:04   # 782493
Quote:
А ирония по этому поводу хороша, когда тебя это ещё не коснулось.

Мне кажется у нас 90% переболело, и я не исключение.
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  Ал 01.08.2021 в 18:13:31   # 782494
Цитата: htmaker от 01.08.2021 11:42:04
Quote:
А ирония по этому поводу хороша, когда тебя это ещё не коснулось.

Мне кажется у нас 90% переболело, и я не исключение.
Если давно то количество антител снизилось. При этом вирус мутировал.
Выходит что желательно набор антител обновить.
О чем, кстати, и в обсуждаемой статье упоминается...
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  Ал 01.08.2021 в 19:26:17   # 782500
Вспомнил нюанс: одна из знакомых согласно характерным изменениям в легких выявленных аппаратом КТ при обследовании для выявления резкого затруднения дыхания прошлой весной (когда о пандемии в Казахстане еще не упоминали) переболела "ковидом", а уже летом того же года перенесла пневмонию. Выходит что перенесенное заболевание "короной" не защищает от нового.
Разве что пневмонию она относительно легко перенесла.
При этом ее спасло и то, что она предоставления ей антибиотиков во время прошлогоднего дефицита добилась...
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  kubik 01.08.2021 в 20:59:40   # 782501
Цитата: htmaker от 01.08.2021 11:42:04
Quote:
А ирония по этому поводу хороша, когда тебя это ещё не коснулось.

Мне кажется у нас 90% переболело, и я не исключение.

Я думал, что тоже переболел , но видимо, любая ОРВИ не гарантирует , что переболев, это не случится снова.
Вакцинировавшись, я даю своему организму инструментарий для борьбы, возможно он не абсалютный , но лучше повысить шанс.
Это как с ходьбой через перекрёсток на светофор, можно ходить и на красный не попав под машину, а можно и на зелёный по машину угодить, но шансы перейти дорогу на зелёный выше.
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