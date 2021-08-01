Pfizer заявил об эффективности третьей дозы вакцины против новых штаммов
danilov 01 Августа 2021 в 15:54:01
Прививка третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech увеличивает антитела к новым мутациям COVID-19, в том числе и против штамма Delta. Об этом говорится в отчете компании.
По предварительным данным, третья доза вакцины демонстрирует высокий результат против штамма бета (африканский штамм), эффективность вакцины после третьего укола прививки в пять-десять раз больше, чем после второго.
«Кроме того, недавно опубликованные данные демонстрируют, что третья доза вызывает нейтрализующие титры против варианта Delta, которые в пять раз выше у молодых людей и в 11 раз выше у пожилых по сравнению с двумя дозами», — говорится на сайте компании.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61015e769a79472fb7c34062