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Наука и техника
The Lancet опубликовал результаты клинических исследований QazVac
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danilov 14 Августа 2021 в 22:26:49
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал в Facebook о публикации результатов клинических исследований QazVac в журнале The Lancet.

«Журнал EClinicalMedicine published by The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/eclinm/) принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1 и 2 фаз клинических исследований отечественной вакцины QazVac. Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом публикации», - написал министр в Facebook.

«Вакцина QazCovid-in безопасна, хорошо переносится и способствует выраженному гуморальному иммунитету, который сохраняется не менее 6 месяцев после двойной внутримышечной иммунизации», - говорится в публикации журнала.

Инактивированная вакцина QazVac разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. Вакцинация казахстанским препаратом производится двукратно, с интервалом в 21 день.

The Lancet — один из наиболее известных и самых авторитетных общих журналов по медицине. The Lancet был основан в 1823 году Томасом Уокли — английским хирургом, назвавшим его в честь ланцета — хирургического инструмента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 15.08.2021 в 08:22:27   # 783042
Ланцет - журнал, он не проводит исследований, напечатал хвалебную статью наших ученых о своей вакцине.
Quote:

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ В открытом доступе

Безопасность и иммуногенность QazCovid-в® инактивированная цельновирионная вакцина против COVID-19 у здоровых взрослых: одноцентровые, рандомизированные, одинарные слепые, плацебо-контролируемые клинические испытания фазы 1 и открытой фазы 2 с последующим наблюдением в течение 6 месяцев в Казахстане.
EClinicalMedicine Опубликовано: 13 августа 2021 г.
Кунсулу ЗакаряЛеспек КутумбетовМухит ОрынбаевЕргали АбдураимовКуляйсан СултанкуловаМархабат Касенови другие

То есть никакого международного признания. Возможно, оно будет, но может быть и нет.
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