The Lancet опубликовал результаты клинических исследований QazVac
danilov 14 Августа 2021 в 22:26:49
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал в Facebook о публикации результатов клинических исследований QazVac в журнале The Lancet.
«Журнал EClinicalMedicine published by The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/eclinm/) принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1 и 2 фаз клинических исследований отечественной вакцины QazVac. Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом публикации», - написал министр в Facebook.
«Вакцина QazCovid-in безопасна, хорошо переносится и способствует выраженному гуморальному иммунитету, который сохраняется не менее 6 месяцев после двойной внутримышечной иммунизации», - говорится в публикации журнала.
Инактивированная вакцина QazVac разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. Вакцинация казахстанским препаратом производится двукратно, с интервалом в 21 день.
The Lancet — один из наиболее известных и самых авторитетных общих журналов по медицине. The Lancet был основан в 1823 году Томасом Уокли — английским хирургом, назвавшим его в честь ланцета — хирургического инструмента.