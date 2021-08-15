The Lancet опубликовал результаты клинических исследований QazVac

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Безопасность и иммуногенность QazCovid-в® инактивированная цельновирионная вакцина против COVID-19 у здоровых взрослых: одноцентровые, рандомизированные, одинарные слепые, плацебо-контролируемые клинические испытания фазы 1 и открытой фазы 2 с последующим наблюдением в течение 6 месяцев в Казахстане.

EClinicalMedicine Опубликовано: 13 августа 2021 г.

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