Вселенная — это гигантский пончик: новое исследование

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Августа 2021 в 12:28:48
Вселенная должна иметь форму пончика, считает профессор космологии Томас Бухерт из Лионского университета и соавтор новой статьи. Эта форма также известна как трехмерный тор.
Бухерт и его коллеги не первые, кто предложил эту кажущуюся странной форму Вселенной. Идея возникла еще в 1980-х годах, затем новые данные оживили дискуссию среди исследователей в далеком 2003 году. Но за последние 18 лет многие ученые пришли к другому выводу — они верят, что Вселенная плоская, то есть параллельные линии в ткани пространства-времени остаются параллельными и бесконечно расширяющимися. Этот принцип подтверждается наблюдаемым красным смещением, говорящим о том, что свет удаляется.
FB
vk
VK
ok
OK
Бухерт и его коллеги пишут в своей статье, что в излучении, оставшимся после Большого взрыва, есть кое-что несоответствующее «плоской» теории. «Спектр не только дискретен, но и имеет большие промежутки, — пишут они. — Это приводит к расхождениям между предсказаниями [стандартной моделью Вселенной] и наблюдениями реликтового излучения».
Другими словами, похоже, что в космическом микроволновом фоне отсутствуют сигналы, которые обязательно должны быть, если бы Вселенная была действительно бесконечной. Одно из объяснений этого предполагает, что топология Вселенной изогнута таким образом, что она соединяется обратно сама с собой, как пончик или бублик.
Точно так же, как вы можете свернуть в трубочку лист бумаги, не изменяя его параллельных свойств, Вселенная может иметь форму пончика, оставаясь плоской. Именно это и обнаружили исследователи с помощью моделирования космического микроволнового фона.
https://www.popmech.ru/science/725823-vselennaya-eto-gigantskiy-ponchik-novoe-issledovanie/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 15.08.2021 08:29:15
А может это не пончик, а крендель Мебиуса
А может это не пончик, а крендель Мебиуса
Бегом за Нобелевской премией. За пончик.