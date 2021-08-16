Талибы взяли контроль над Афганистаном. Как террористы брали Кабул. Хронология передачи власти

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danilov 16 Августа 2021 в 04:51:42
Что происходит в Кабуле после прихода талибов в столицу Афганистана
Афганистан: видео бегства президента. Талибы: будет мир. Кабул: комендантский час
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле. Видео
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Цитата: Skype от 16.08.2021 00:00:02
Кто у них спонсор, война это бабки, кто их спонсирует??
Кто у них спонсор, война это бабки, кто их спонсирует??
Цитата: Skype от 16.08.2021 00:00:02Основной источник финансирования талибанов - контроль за производством наркоты, следом - "крышевание" добычи сырья, канал финансирования после "отмывки" из "штаб- квартир" в Пакистане и Катаре...
Кто у них спонсор, война это бабки, кто их спонсирует??
Кто у них спонсор, война это бабки, кто их спонсирует??