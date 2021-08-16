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Наука и техника
Талибы взяли контроль над Афганистаном. Как террористы брали Кабул. Хронология передачи власти
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danilov 16 Августа 2021 в 04:51:42


Что происходит в Кабуле после прихода талибов в столицу Афганистана



Афганистан: видео бегства президента. Талибы: будет мир. Кабул: комендантский час



Талибы внутри президентского дворца в Кабуле. Видео

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 16.08.2021 в 06:00:02   # 783091
Кто у них спонсор, война это бабки, кто их спонсирует??
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  Hairless 16.08.2021 в 06:33:21   # 783094
Если никто не сопротивляется, так и бабки нужны не особо большие. А там , похоже, те, кому положено сопротивляться - или разбегаются, или переходят к ним.
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  IBM MAC 16.08.2021 в 06:42:50   # 783095
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  Ал 16.08.2021 в 07:42:42   # 783101
Цитата: Skype от 16.08.2021 00:00:02
Кто у них спонсор, война это бабки, кто их спонсирует??
Основной источник финансирования талибанов - контроль за производством наркоты, следом - "крышевание" добычи сырья, канал финансирования после "отмывки" из "штаб- квартир" в Пакистане и Катаре...
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