В Усть-Каменогорске выпущена первая тепловыделяющая сборка для ядерного реактора

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danilov 16 Августа 2021 в 11:48:42
Соглашение об открытии на базе Ульбинского металлургического завода («дочка» АО «НАК «Казатомпром») предприятия по выпуску тепловыделяющих сборок было подписано шесть лет назад. Зарубежным партнером проекта стала компания ООО «Ресурсы Урана», принадлежащая китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации CGNPC. Общий объем инвестиций проекта – более 49 млрд тенге. Исходя из соглашения, казахстанская сторона имеет долю 51%.
Строительство завода по производству ТВС, мощностью 200 тонн в год, началось еще в 2016 году. Согласно информации, предоставленной специалистами пресс-службы АО «УМЗ» в конце 2019 года, запуск предприятия планировался на 2020 год, а выпуск первой продукции был намечен на начало 2021 года. Но пандемия внесла коррективы в планы. Задержка была связана с запретом на въезд в Казахстан иностранным гражданам, представителям китайской компании для монтажа и наладки оборудования.
По информации, опубликованной на сайте ТОО «Ульба-ТВС», первая холостая тепловыделяющая сборка была выпущена 22 июля 2021 года, оборудование в комплексе с урановыми таблетками – 12 августа 2021 года. При производстве и оснащении ТВС будет использоваться урановое сырье, произведенное на Ульбинском металлургическом заводе.
«Выход на полную производственную мощность является поэтапным процессом. Расчетную рентабельность предполагается достичь после наращивания объемов до проектной мощности», - сообщили корреспонденту Kursiv.kz представители компании.
Согласно данным из ответа на запрос «Курсива», после запуска производства вся выпущенная на ТОО продукция должна быть сертифицирована. Этот процесс состоит из нескольких этапов и будет завершен после выпуска пяти промышленных ТВС.
Ранее Kursiv.kz со ссылкой на главу «НАК «Казатомпром» писал о том, что проект по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане является долгосрочным, он рассчитан минимум на 30 лет.
Также на портале публиковалась подробная информация о проекте. По словам председателя правления «Казатомпрома» Галымжана Пирманова, открытие в Казахстане производства тепловыделяющих сборок позволит стране войти в ограниченный круг государств-поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций.
*Тепловыделяющая сборка – это специальное машиностроительное изделие, предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе. Оно выглядит как большой длинный шестигранник, состоит из множества металлических трубок, в которых находятся урановые таблетки. Одна ТВС эксплуатируется в ядерном реакторе 4-5 лет....
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-08/v-ust-kamenogorske-vypuschena-pervaya-teplovydelyayuschaya-sborka-dlya
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