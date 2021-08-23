Учёная Дарья Карташева про ТОТ САМЫЙ вирус. Вся правда про последствия вакцинации
danilov 23 Августа 2021 в 14:42:18
Учёная- иммунолог Дарья Карташева-Эберц - героиня нового выпуска "Ходят слухи". В этом интервью вы узнаете, в чем разница медицинского подхода в России и странах Европы. Чем отличается иммунитет приобретенный после болезни и прививки. Все ли антитела полезны. Можно ли делать вакцину ранее, чем через 6 месяцев после болезни. О чем говорят увеличенные лимфоузлы. Почему нельзя делать прививки в эпидемию? Бесплодие после вакцинации. Можно ли делать вакцину беременным? Какой процент появления тромбозов после вакцины AstraZeneca? Почему важно делать прививку для диабетиков? Проверяют ли на антитела в Европе? Можно ли смешивать вакцины? В чем разница между реакцией и осложнением на прививку? Нужно ли вакцинироваться каждые полгода? Как вакцина появилась всего за год? В чем разница между вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Спутник и CoronaVac.