EVALI - Болезнь вейперов

Как же достали такие (при поддержке филипп морриса , или еще какой то хуйня табачной компании) исследования/статьи. Хотя они добились кошмара у народа от вейпа, сейчас уже не так много вейперов как 3-4 года назад.Это из личного опыта: был курильшиком со стажем около 15 лет, кашель был, утром обязательно в раковине зеленный харчек.В общем перешел на вейп(с никотином конечно), и активный парильщик 7 летним стажем.Я помню как вчера когда бросил курить примерно через 2-3 недели, вкус, обаняние улучшились, потом через какое то время вовсе перестал кашлять.И конечно же ежегодно проходим мед осмотр по работе флюру в том числе, думаю еслиб что то было не так я был в курсе. Никого не призываю к вейпу, но для меня был единственным приятным способом бросить табак