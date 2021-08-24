EVALI - Болезнь вейперов

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danilov 24 Августа 2021 в 18:29:58
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Это из личного опыта: был курильшиком со стажем около 15 лет, кашель был, утром обязательно в раковине зеленный харчек.
В общем перешел на вейп(с никотином конечно), и активный парильщик 7 летним стажем.
Я помню как вчера когда бросил курить примерно через 2-3 недели, вкус, обаняние улучшились, потом через какое то время вовсе перестал кашлять.
И конечно же ежегодно проходим мед осмотр по работе флюру в том числе, думаю еслиб что то было не так я был в курсе. Никого не призываю к вейпу, но для меня был единственным приятным способом бросить табак
Цитата: M54 от 24.08.2021 15:51:08
Как же достали такие (при поддержке филипп морриса , или еще какой то хуйня табачной компании) исследования/статьи. Хотя они добились кошмара у народа от вейпа, сейчас уже не так много вейперов как 3-4 года назад.
Это из личного опыта: был курильшиком со стажем около 15 лет, кашель был, утром обязательно в раковине зеленный харчек.
В общем перешел на вейп(с никотином конечно), и активный парильщик 7 летним стажем.
Я помню как вчера когда бросил курить примерно через 2-3 недели, вкус, обаняние улучшились, потом через какое то время вовсе перестал кашлять.
И конечно же ежегодно проходим мед осмотр по работе флюру в том числе, думаю еслиб что то было не так я был в курсе. Никого не призываю к вейпу, но для меня был единственным приятным способом бросить табак
Как же достали такие (при поддержке филипп морриса , или еще какой то хуйня табачной компании) исследования/статьи. Хотя они добились кошмара у народа от вейпа, сейчас уже не так много вейперов как 3-4 года назад.
Это из личного опыта: был курильшиком со стажем около 15 лет, кашель был, утром обязательно в раковине зеленный харчек.
В общем перешел на вейп(с никотином конечно), и активный парильщик 7 летним стажем.
Я помню как вчера когда бросил курить примерно через 2-3 недели, вкус, обаняние улучшились, потом через какое то время вовсе перестал кашлять.
И конечно же ежегодно проходим мед осмотр по работе флюру в том числе, думаю еслиб что то было не так я был в курсе. Никого не призываю к вейпу, но для меня был единственным приятным способом бросить табак
флюра фигня, не покажет, делай компьютерную томографию