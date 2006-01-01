В США создали и испытали искусственную почку, которой не нужен насос и внешнее питание

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danilov 17 Сентября 2021 в 11:25:17
Группа учёных из нескольких американских вузов создала и успешно испытала имплантируемую искусственную почку в рамках Kidney Project — партнёрства Минздрава США и Американского общества нефрологов. В отличие от прежних разработок, новый имплант работает на естественном движении крови в организме, сообщает сайт Калифорнийского университета.
Искусственная почка от Kidney Project состоит из кремниевого гемофильтра, который удаляет токсины из крови, и биореактора с настоящими клетками человеческой почки — они выполняют множество других функций вроде регуляции баланса электролитов в крови. Оба компонента — оригинальные разработки Kidney Project, созданные в прошлом году.
Учёным потребовалось время, чтобы довести разрозненные компоненты до готового изделия. Они решили проблему иммунной реакции на чужеродные клетки в биореакторе — теперь пользователям импланта не придётся принимать иммунодепрессанты. Также им будут не нужны препараты для разжижения крови. Главное преимущество нового импланта в том, что он работает без насоса, на одном только кровяном давлении — то есть, он не нуждается в батарейках и других источниках питания. Всё это показали доклинические испытания искусственной почки.
Новый имплант может улучшить качество жизни людей с хронической почечной недостаточностью, от которой страдают более 750 миллионов человек по всему миру и умирают более миллиона ежегодно. Сейчас таким людям приходится трижды в неделю ходить в больницу на процедуру гемодиализа с помощью громоздких аппаратов. Учёные неоднократно пытались создать искусственную почку, но прототипы ещё не доходили до повседневного использования — всякий раз возникало множество проблем с иммунным ответом, надёжностью работы и удобством для пациентов.
https://tjournal.ru/science/439542-v-ssha-sozdali-i-ispytali-iskusstvennuyu-pochku-kotoroy-ne-nuzhen-nasos-i-vneshnee-pitanie?from=rss
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