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danilov 24 Сентября 2021 в 10:45:17
- Да.
- Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
- Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
- Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется.
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alpha_portal 24.09.2021 в 11:46:45 # 784713
Цитата: Zoggyla от 24.09.2021 08:49:58
Вообще-то, там в титрах перевод на британском.
Вообще-то, там в титрах перевод на британском.
настоящий ватник ты. кто то читает текст титров у нас на английском? все читают текс вверху на русском. ты ватник и манеры у тебя ватные отвлекать внимание от главного.