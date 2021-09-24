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Наука и техника
Земля стационарна, сынок
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danilov 24 Сентября 2021 в 10:45:17
- Земля крутится, говоришь?
- Да.
- Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
- Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
- Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется.

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  СССР 24.09.2021 в 11:25:47   # 784711
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  Skype 24.09.2021 в 11:45:10   # 784712
Гениально, тоже так думал когда в садик ходил
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  alpha_portal 24.09.2021 в 11:46:45   # 784713
О Боже, откуда он такой вылез
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  Walter 24.09.2021 в 14:26:19   # 784716
Нашли какого то непонятно кого . с невнятным переводом на расейский язык. И все складывают впечатления о мусульманах. Да в расейской глубинке вообще не знают и не подозревают что земля вращается и имеет форму приближенную к форме шара.
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  Zoggyla 24.09.2021 в 14:49:58   # 784719
Вообще-то, там в титрах перевод на британском.
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  Walter 24.09.2021 в 15:58:38   # 784720
Цитата: Zoggyla от 24.09.2021 08:49:58
Вообще-то, там в титрах перевод на британском.

настоящий ватник ты. кто то читает текст титров у нас на английском? все читают текс вверху на русском. ты ватник и манеры у тебя ватные отвлекать внимание от главного.
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