В развитых странах зафиксировали рекордное падение средней продолжительности жизни

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danilov 28 Сентября 2021 в 12:36:18
Ученые исследовали среднюю продолжительность жизни в таких странах, как США, Великобритания, Чили и других. Согласно результатам, в большинстве стран продолжительность жизни мужчин снизилась больше, чем у женщин. Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни отмечено среди мужчин в Соединенных Штатах: там она сократилась на 2,2 года по сравнению с 2019-м. В следующей за США Литвой этот показатель для мужчин составил 1,7 года.
Подобное значительное снижение продолжительности жизни в США отчасти, по мнению исследователей, можно объяснить заметным увеличением смертности среди людей трудоспособного возраста. В то же время в Европе на это влияет рост смертности людей старше 60 лет.
"Для таких западноевропейских стран, как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, в последний раз подобное значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдалось за один год только во время Второй мировой войны", – отметил один из авторов исследования Хосе Мануэль Абурто.
У женщин в восьми странах и мужчин в 11 государствах ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем на год, а в целом в 22 странах данный показатель снизился более чем на полгода. Этим странам в последние десятилетия потребовалось, по словам Абурто, "в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни на год". Эти достижения "были сведены на нет в течение 2020 года из-за COVID-19", – отметил исследователь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и Дагестане
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чеченской Республике (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).
у нас должны быть примерно такие же результаты и коронавирус еще никуда не ушел ...
Ара горный 28.09.2021 в 18:59:41 # 784860
Цитата: Dimmon от 28.09.2021 11:34:44
да и в менее развитых продолжительность снизилась
Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и Дагестане
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом.
да и в менее развитых продолжительность снизилась
Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и Дагестане
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом.