В развитых странах зафиксировали рекордное падение средней продолжительности жизни

да и в менее развитых продолжительность снизиласьРосстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и ДагестанеОжидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом.