В три раза хуже: политолог сравнил казахские и русские школы

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Гость 29 Сентября 2021 в 10:33:00
Об этом Шибутов написал в Facebook.
«Разница по PISA-2018 у наших школьников с российскими:
по математической грамотности — 65 баллов
по естественно-научной грамотности — 81 балл
по читательской грамотности — 92 балла
30 баллов соответствует одному году обучения.
Мы, конечно, сильно уступаем, и разница с каждым годом увеличивается, но есть нюанс. Если взять казахстанские школы с русским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 42 балла
по естественно-научной грамотности — 38 баллов
по читательской грамотности — 46 баллов
А если взять казахстанские школы с казахским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 110 баллов
по естественно-научной грамотности — 103 балла
по читательской грамотности — 116 баллов
Такие вот дела, вот к чему приводит снижение интереса к книгам.
Сравнивать с китайскими школьниками, которые лидеры рейтинга, вообще невозможно – те на 70-100 баллов опережают россиян, а с нами разница вообще космос»,
— говорится в публикации.
https://365info.kz/2021/09/v-tri-raza-huzhe-politolog-sravnil-kazahskie-i-russkie-shkoly?utm_source=ainews&utm_medium=referral
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