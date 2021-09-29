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Наука и техника
В три раза хуже: политолог сравнил казахские и русские школы
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Гость 29 Сентября 2021 в 10:33:00
Казахстанский политолог Марат Шибутов поделился выводами по итогам PISA-2018 – международной системы оценки успехов учащихся.
Об этом Шибутов написал в Facebook.

«Разница по PISA-2018 у наших школьников с российскими:
по математической грамотности — 65 баллов
по естественно-научной грамотности — 81 балл
по читательской грамотности — 92 балла
30 баллов соответствует одному году обучения.

Мы, конечно, сильно уступаем, и разница с каждым годом увеличивается, но есть нюанс. Если взять казахстанские школы с русским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 42 балла
по естественно-научной грамотности — 38 баллов
по читательской грамотности — 46 баллов
А если взять казахстанские школы с казахским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 110 баллов
по естественно-научной грамотности — 103 балла
по читательской грамотности — 116 баллов

Такие вот дела, вот к чему приводит снижение интереса к книгам.
Сравнивать с китайскими школьниками, которые лидеры рейтинга, вообще невозможно – те на 70-100 баллов опережают россиян, а с нами разница вообще космос»,
— говорится в публикации.

https://365info.kz/2021/09/v-tri-raza-huzhe-politolog-sravnil-kazahskie-i-russkie-shkoly?utm_source=ainews&utm_medium=referral
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 29.09.2021 в 11:22:44   # 784902
Ну нормально же че - больше языковых патрулей нужно.Сначала бы сделали нормальные учебники на казахском языке,перевели книги мировых классиков а потом бы уже рдели за чистоту языка.А так все как обычно - партия сказала нужно народ ответил есть и тыг-дык,тыг-дык.
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  Софруджу 29.09.2021 в 11:35:12   # 784904
Любопытно, что по результатам ЕНТ баллы у выпускников казахских школ, наоборот, выше. Что свидетельствует о сущности самого ЕНТ, предполагающего заучивание, часто без понимания, чему и стараются научить школы (чтоб был показатель). А как только хоть какая-то (тоже несовершенная, конечно) внешняя экспертиза. так вот такие результаты. Ну, давайте дальше утешать себя стобальниками ЕНТ. Впрочем, тут наверняка играет роль ещё и уровень коррупции, или лучше сказать, доступ к ней. Лично мне не раз и не два доводилось видеть студентов - выпускников школ из аулов, которые имели чуть ли не самый высший балл, но при этом не умели даже бегло читать и уж тем более хоть как-то понимать прочитанное, т.е. не владели навыками начальной школы
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