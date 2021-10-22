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Наука и техника
Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" стартовала с космодрома Наро
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danilov 22 Октября 2021 в 12:46:57

Ракета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутника — президент.
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  Dee 22.10.2021 в 14:32:06   # 785518
букву К забыли что ли дописать в названии?
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