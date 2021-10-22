▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Наука и техника
Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" стартовала с космодрома Наро
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 22 Октября 2021 в 12:46:57
Ракета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутника — президент.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Dee
22.10.2021 в 14:32:06
# 785518
букву К забыли что ли дописать в названии?
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь