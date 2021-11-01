Саудовская Аравия приступила к строительству инновационного города будущего Неом
danilov 01 Ноября 2021 в 18:41:03
О проекте создания в пустыне мегагорода с инвестиционным потенциалом более 500 млрд долларов было объявлено еще в 2017 году. Он возводится на площади в 26,5 тыс. кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Город будет рассчитан на проживание в нем 1 млн человек. Власти рассчитывают разместить в новом городе первых жителей и начать принимать туристов уже в 2024 году.