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Наука и техника
Саудовская Аравия приступила к строительству инновационного города будущего Неом
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danilov 01 Ноября 2021 в 18:41:03
О проекте создания в пустыне мегагорода с инвестиционным потенциалом более 500 млрд долларов было объявлено еще в 2017 году. Он возводится на площади в 26,5 тыс. кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Город будет рассчитан на проживание в нем 1 млн человек. Власти рассчитывают разместить в новом городе первых жителей и начать принимать туристов уже в 2024 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 01.11.2021 в 20:28:29   # 785835
а в это время аким туркестана прикинул, какой пантеон можно было бы отгрохать за эту сумму...
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  Manitu 01.11.2021 в 20:51:39   # 785839
У нас этих бабок даже на две дорожные развязки не хватит.
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  Васяй 01.11.2021 в 23:14:00   # 785845
В Китае много городов -призраков...Хз,мож получится.
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