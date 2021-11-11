Почему на Шымкент обрушились тонны пыли и соли

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danilov 11 Ноября 2021 в 19:09:56
Откуда взялась эта пыль, возможно ли повторение этого природного явления и что надо делать, чтобы оно не повторилось, - на эти и другие вопросы искала и находила ответы «ПШ».
Необычный туман
Для начала давайте разберемся, что такое туман. Он возникает из-за того, что днем солнечные лучи нагревают приземные слои, а ночью происходит резкое охлаждение поверхности и слои воздуха охлаждаются. Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман.
4 ноября Шымкент накрыл плотный туман, в котором трудно было дышать. Начальник отдела метеорологических прогнозов РГП «Казгидромет» Асия КАДЫРБАЕВА рассказала, что накануне днем в городе дул сильный ветер, скорость которого достигала 23 метров в секунду.
«Ветер дул примерно до девяти вечера, а ночью на город начал опускаться туман, который имеет свойство сгущать воздух. В половине восьмого утра туман накрыл город, а к четырем часам дня рассеялся. Но поскольку в атмосфере висела пыль, то утром ее содержание в воздухе составляло 3,3 ПДК (предельно-допустимая концентрация. – Прим.). Никаких химических соединений в воздухе не было - только пыль. После того, как туман рассеялся, пылевой смог в воздухе остался, потому что не было ветра, который бы его сдул», - говорит спикер.
Метеоролог также отметила, что накануне сильный ветер, порывы которого доходили до 28 метров в секунду, дул в Арыси и Байдибекском районе. Именно он принес или поднял пыль.
«Такое явление раньше не наблюдалось в Шымкенте. Это был антициклон с севера, который опустился до юга Узбекистана. В Ташкенте тоже такой смог стоял, - пояснила Асия Кисетаевна, добавив, что «если бы у нас хоть чуть-чуть шел дождь, такого природного явления бы не было». - Такой же пылевой смог был в Сарыагашском районе. Если бы тумана не было, мы бы не почувствовали пыль. Туман произошел из-за того, что у нас было тепло, а допустим, в Сузакском районе температура воздуха понизилась до минус 13 градусов, поэтому образовался туман. На этой неделе ожидается повышение температуры воздуха. И только после 12 ноября ждем небольшое понижение температуры и осадки. Сейчас в Шымкенте воздух чистый».
Причина - антициклон
Директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» (Нур-Султан) Марина ШМИДТ сообщила «Панораме Шымкента», что в начале первой декады ноября погодные условия на большей части территории республики формировал холодный антициклон, смещающийся с районов Баренцева моря.
«При прохождении холодного атмосферного фронта через Туркестанскую область в зоне атмосферных разделов произошло обострение разных воздушных масс - на смену теплой воздушной массы начали затекать холодные арктические воздушные массы, что обусловило резкое изменение погоды. Усилился ветер от 15 до 28 метров в секунду, понизилась температура воздуха на 8-12 градусов. Отсутствие естественного растительного покрова почвы, предшествовавший мало осадочный период, свойственный для данного времени года, а также усиление ветра способствовали формированию пыльной бури в Туркестанской области. Увеличение влажности воздуха в атмосфере также обусловило накопление взвешенных частиц в воздухе и сохранение их продолжительное время», - рассказала М. Шмидт.
Пыльная буря - перенос большого количества пыли или песка сильным ветром, вызывает значительное ухудшение видимости. Это типичное явление пустынь и степей. Пыль может затем выпадать из воздуха на больших площадях вдали (иногда за 1000 км) от источника запыления. Так было и в Шымкенте, когда в течение нескольких дней после необычного тумана автовладельцам приходилось постоянно очищать свои машины от слоя тончайшей пыли.
Отметим, до Шымкента такая масса пыли редко доходила, так как в октябре-ноябре на всей территории Казахстана уже шли дожди, которые эту пыль осаживали. Почему же в этот раз дошла такая серьезная масса пыли?
Откуда взялась пыль
Ветер, принесший Шымкенту тонны пыли, дул с северного, северо-западного и западного направлений. Он поднял в воздух огромную массу пыле-солевых частиц и погнал их по территории Средней Азии.
Мы связались с руководителем технического отдела Южно-Казахстанской гидрогеолого-мелиоратив-ной экспедиции, кандидатом сельскохозяйственных наук Карлом АНЗЕЛЬМОМ, который пояснил, что эта ситуация связана прежде всего с вы-сохшим Аральским морем.
«Площадь обнаженного дна Аральского моря составляет около шести миллионов гектаров - на территории Казахстана и Узбекистана. В этом году мне удалось там побывать. В рамках экологического проекта по линии USAID объехал заповедник Барсакельмес, Кокарал, осматривали плотину. Да, ситуация там сложная, тяжелая: по бывшему дну моря передвигаются барханы, имеются очень большие солончаки. Правда, есть немного мест, где растительность начала восстанавливаться. Но в таких условиях это будет происходить долго, если мы не поможем. Надо сажать саксаул, пустынные растения», - говорит Карл Альбертович.
Он отметил, что не только Казахстан, но и все страны Средней Азии вступили в цикл маловодья еще в прошлом году. По бассейну Аральского моря есть многолетние циклы: низкий, средний, высокий уровень воды. Эти циклы повторяются каждые 10-15 лет. Сейчас мы находимся в маловодном цикле.
«Потихоньку должны выйти из этого цикла, но с поправками на сегодняшний меняющийся климат особо надеяться на природу и ждать нельзя - надо самим готовиться. Например, в прошлую зиму в Киргизии не набрали необходимый объем воды в Токтагульское водохранилище. Поэтому летом ее меньше сбрасывали. В результате из-за дефицита воды у нас и Коксарай, и Шардара были использованы для орошения. Также воду сбрасывали в низовья Сырдарьи для поддержания экосистемы. При этом все равно воды не хватило для сброса в Аральское море, сейчас мы имеем там еще на пять миллиардов кубокилометров воды меньше», - отмечает спикер.
Единая экосистема
В этом году положение с водой настолько серьезное, что и в Шардаринском водохранилище впервые объем воды упал ниже «мертвого уровня» («мертвый» объем составляет не меньше 980 млн кубов воды). То есть воды остается столько, сколько необходимо для того, чтобы флора и фауна не исчезла: рыба и животные не задохнулись, растения - не погибли. Этот объем должен оставаться всегда, несмотря ни на какие условия. К тому же на водохранилище установлено четыре гидрогенератора. И надо, чтобы хотя бы один из них для собственных нужд вырабатывал гидроэнергию.
«В августе воды было намного меньше крайнего уровня. Сейчас, вроде, подобрались к 900 миллионам кубометров. И самое главное, город Шардара пьет из открытого источника - из Шардаринского водохранилища. И когда уровень воды падает ниже «мертвого» объема, насосные станции не могут забрать воду из водохранилища. А это значит, что Шардару надо срочно переводить на подземные источники. Рядом есть месторождение подземных вод, и этот вопрос надо решать, чтобы жители многоэтажных домов не таскали воду на этажи бидонами и ведрами, как это было в этом году», - пояснил К. Анзельм.
В августе-сентябре этого года приток в Шардаринское водохранилище с территории Узбекистана составлял 30-40 кубов. А минимум должно приходить до 150 кубов. Ситуация исправилась совсем недавно.
Что нужно делать
Карл Альбертович уверен: необходимо восстанавливать водную инфраструктуру.
«Коксарайский контррегулятор рассчитан на три миллиарда кубических метров воды, а из-за технического состояния дамбы последние три года миллиард кубов туда не добираем. Это надо срочно решать, чтобы низовья Сырдарьи не оставались без воды», - отмечает специалист.
Кроме того, по мнению эксперта, необходимо переходить на менее влаголюбивые культуры. Если бы наши фермеры вместо хлопка и риса в этом году посадили бы люцерну, выиграли бы все. У нас только в Кызылординской области требуется полив риса, высаженного на площади более 80 тысяч гектаров. В Туркестанской области - около пяти тысяч гектаров. И это не считая других поливных культур. А если бы посадили кормовые культуры, которым не нужен такой полив, как рису, то, во-первых, смогли бы помочь с кормами Западному Казахстану, в частности, Мангистауской области (где летом из-за засухи погиб скот) и Кызылорде. А во-вторых, по рентабельности люцерна сейчас будет не ниже хлопка и риса. Поэтому, считает Карл Альбертович, нужна диверсификация культур.
Еще один выход из положения - трансграничное сотрудничество, которое в свое время предложил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: создать единый водно-энергетический консорциум.
«Без этого мы не обойдемся и снова и снова будем возвращаться к этому вопросу. Надо понимать, что основной вопрос мелкими шагами, мелкими делами не решим. Если в 1960 году в бассейне Аральского моря проживало 14 миллионов людей, то сегодня - около 70 миллионов. Мы, конечно, можем уменьшить количество орошаемых земель и так далее, но людей мы куда денем? Людям нужна работа, а там, в основном, сельское население. А это пашни, вода, орошение. То есть вопрос надо решать кардинально, поэтому есть предложение вернуться к вопросам бассейновой переброски. Сделать это можно или за счет казахстанских водных ресурсов, к примеру, Иртышского бассейна, или за счет сибирских рек, совместно со странами Центральной Азии и России. Это стратегическое решение. Наш институт географии уже такое предложение делал, есть и международный опыт. Китай в верховьях Иртыша и реки Или 400 тысяч гектаров орошаемых земель освоил за последние 10-15 лет. Но для этого надо строить целый комплекс», - заключил Карл Анзельм.
https://panorama.shymkala.kz/index.php/city/item/4847-sirenevyj-tuman-ili-otkuda-duet-veter
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