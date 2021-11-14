ГЭС Байхетан

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danilov 14 Ноября 2021 в 15:50:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 14.11.2021 13:37:22
и США им не мешает развиваться как кричат российские патриотические ватники, или как казахстанские нацики во всех бедах обвиняют Россию. Короче тихо спокойно развиваются, и сперва ищут и решают проблемы внутри себя, не обвиняя другие страны.
и США им не мешает развиваться как кричат российские патриотические ватники, или как казахстанские нацики во всех бедах обвиняют Россию. Короче тихо спокойно развиваются, и сперва ищут и решают проблемы внутри себя, не обвиняя другие страны.
Не совсем так. Один из примеров Quote:
27 июля 2021Кстати, в добавку к санкциям в отношении Хуавей, недавно в Штатах потребовали от своих провайдеров избавиться от оборудования производства этой компании.
Китай обвинил США в попытках подавить его развитие https://www.interfax.ru/world/780930
Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между американскими и китайскими дипломатами в понедельник высветили резкие разногласия между сторонами, сообщает Associated Press.
Заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн в ходе переговоров потребовал от США "изменить свое крайне ошибочное мышление и опасную политику" и обвинил американские власти в попытках сдержать и подавить развитие КНР. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ответ сообщила о беспокойстве США по поводу прав человека в Китае и призвала к сотрудничеству по таким вопросам, как изменение климата, Иран и Северная Корея. Она заявила, что Вашингтон не стремится к конфликту с Китаем.
Се встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Тяньцзине, примерно в часе езды от Пекина. Уэнди Шерман-самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Китай с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность шесть месяцев назад. Отношения между странами резко ухудшились при предшественнике Байдена Дональде Трампе, и обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по целому ряду вопросов.
В понедельник Уэнди Шерман провела отдельные встречи как с Се, отвечающим за американо-китайские отношения, так и с министром иностранных дел КНР Ван И.
Китай обвинил США в попытках подавить его развитие https://www.interfax.ru/world/780930
Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между американскими и китайскими дипломатами в понедельник высветили резкие разногласия между сторонами, сообщает Associated Press.
Заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн в ходе переговоров потребовал от США "изменить свое крайне ошибочное мышление и опасную политику" и обвинил американские власти в попытках сдержать и подавить развитие КНР. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ответ сообщила о беспокойстве США по поводу прав человека в Китае и призвала к сотрудничеству по таким вопросам, как изменение климата, Иран и Северная Корея. Она заявила, что Вашингтон не стремится к конфликту с Китаем.
Се встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Тяньцзине, примерно в часе езды от Пекина. Уэнди Шерман-самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Китай с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность шесть месяцев назад. Отношения между странами резко ухудшились при предшественнике Байдена Дональде Трампе, и обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по целому ряду вопросов.
В понедельник Уэнди Шерман провела отдельные встречи как с Се, отвечающим за американо-китайские отношения, так и с министром иностранных дел КНР Ван И.
Quote:
Канада освободила финдиректора Huawei, Китай в ответ отпустил двух канадцев https://www.bbc.com/russian/news-58688607
25 сентября 2021
Мэн Ваньчжоу, выйдя на свободу из Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия, сказала журналистам, что у нее отняли три года жизни
Канадские власти в результате трехсторонней сделки между США, Китаем и Канадой отпустили задержанную три года назад финансового директора китайской корпорации Huawei, а Китай освободил двух обвиненных в шпионаже канадцев.
Канадские бизнесмены Майкл Спейвор и Майкл Ковриг были арестованы в Китае и обвинены в шпионаже в конце 2018 года, вскоре после того как канадские власти по запросу американцев задержали финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Жень Чженфэя.
При этом китайские власти отвергали многочисленные обвинения в том, что просто взяли канадцев в заложники для торга за Мэн, но в пятницу, как объявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отпустили их одновременно с освобождением Мэн в Канаде.
Когда в Европе была ночь на субботу, Мэн Ваньчжоу и два канадца уже летели в противоположных направлениях домой.
Освобождение финансового директора Huawei стало результатом сделки, заключенной после долгих переговоров китайских и американских дипломатов.
Министерство юстиции США в пятницу постановило отложить судебное преследование в отношении Мэн до конца 2022 года и и отозвало запрос о ее экстрадиции.
Канадская прокуратура тут же сообщила суду в городе Ванкувер, что Мэн может быть освобождена из-под домашнего ареста, который она отбывала в своем доме в Ванкувере.
...
25 сентября 2021
Мэн Ваньчжоу, выйдя на свободу из Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия, сказала журналистам, что у нее отняли три года жизни
Канадские власти в результате трехсторонней сделки между США, Китаем и Канадой отпустили задержанную три года назад финансового директора китайской корпорации Huawei, а Китай освободил двух обвиненных в шпионаже канадцев.
Канадские бизнесмены Майкл Спейвор и Майкл Ковриг были арестованы в Китае и обвинены в шпионаже в конце 2018 года, вскоре после того как канадские власти по запросу американцев задержали финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Жень Чженфэя.
При этом китайские власти отвергали многочисленные обвинения в том, что просто взяли канадцев в заложники для торга за Мэн, но в пятницу, как объявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отпустили их одновременно с освобождением Мэн в Канаде.
Когда в Европе была ночь на субботу, Мэн Ваньчжоу и два канадца уже летели в противоположных направлениях домой.
Освобождение финансового директора Huawei стало результатом сделки, заключенной после долгих переговоров китайских и американских дипломатов.
Министерство юстиции США в пятницу постановило отложить судебное преследование в отношении Мэн до конца 2022 года и и отозвало запрос о ее экстрадиции.
Канадская прокуратура тут же сообщила суду в городе Ванкувер, что Мэн может быть освобождена из-под домашнего ареста, который она отбывала в своем доме в Ванкувере.
...
При этом в ответ на американские доклады о нарушении прав человека в Китае, власти Китая составляют свои о нарушениях в США.
Напрашивается вывод: