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Наука и техника
Starfish Prime
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danilov 17 Ноября 2021 в 21:50:11
9 июля 1962 г. реализован американский проект Starfish Prime. Запущенная с помощью ракеты «Тор» ядерная боеголовка с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны была взорвана на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.

Для сравнения на Хиросиму была сброшена атомная бомба мощностью 13 килотонн, а на Нагасаки 19 килотонн, а высота в 400 км примерно равна высоте орбиты МКС.
Взрыв породил электромагнитный импульс гораздо мощнее чем ожидалось.

Этот импульс даже достиг Гавайев и вырубил около 300 уличных фонарей, вывел из строя телефонные линии, многочисленные охранные сигнализации, на несколько часов пропала радиосвязь. После взрыва наблюдалось зрелищное свечение которое было видно даже с расстояния нескольких тысяч километров.

Вот снимок очевидцев с Гавайев (1500 км):



Образовался искусственный радиационный пояс Земли, который вывел из строя ряд американских спутников: Traac, Transit 4B, Injun-1, Telstar-1, Explorer 14, Explorer 15 и Relay-1. Также радиация на орбите повредила и вывела из строя британский Ariel-1 и советский Космос-5.
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  Absolute 17.11.2021 в 22:44:11   # 786478
А вот и тестовые запуски.
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