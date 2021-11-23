 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Компания UMATEX запустила в промышленную эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 23 Ноября 2021 в 16:14:16
Компания UMATEX ввело в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора (сырье для получения углеродного волокна).
...

С запуском нового завода по производству полиакрилонитрильного волокна UMATEX завершил формирование полной технологической и производственной цепочки создания композитных материалов от сырья, углеродного волокна, тканей и препрегов на его основе до готовых изделий.
...

Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год.

...

«ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. Введение новых мощностей позволит обеспечить потребности российского рынка в углеродном волокне, произведенном из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов, а также успешно конкурировать на международных рынках с продукцией, не уступающей по качеству и цене зарубежным аналогам. Еще 5 лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% - российское, производится на этой площадке. На базе отечественного полиакрилонитрила также продолжатся разработки нового поколения углеродного волокна с передовыми характеристиками», - отметил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь