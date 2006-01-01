Универсальная вакцина

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Декабря 2021 в 12:12:54
По словам ученых, посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Эта особенность, по мнению ученых, позволяет использовать антитело 35B5 для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что антитело 35B5 также способно нейтрализовать недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 "омикрон".
Моноклональное антитело 35B5 было получено учеными из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжелой форме.
Комментарии, по рейтингу, по дате