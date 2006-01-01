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Наука и техника
Универсальная вакцина
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danilov 02 Декабря 2021 в 12:12:54
Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19, по словам ученых, оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.
По словам ученых, посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Эта особенность, по мнению ученых, позволяет использовать антитело 35B5 для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что антитело 35B5 также способно нейтрализовать недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 "омикрон".
Моноклональное антитело 35B5 было получено учеными из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжелой форме.
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